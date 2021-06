Neue Idee in Sulz

1 Einen großen Umzug mit mehreren hundert Kindern kann es in diesem Jahr leider nicht geben. (Archivfoto) Foto: Cools

Vom 19 bis 23. Juli findet in Sulz die Kinderfestwoche statt. Das ursprünglich für 2020 geplante Motto "Märchenhaftes Sulz" soll nun dieses Jahr umgesetzt werden. Alle weiteren Veranstaltungen sind abgesagt.

Sulz - Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. So dachte im konkreten Fall auch Gertrud Teller vom Kinder- und Jugendbüro in Sulz. Nachdem das traditionelle Neckar- und Kinderfest bereits 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, sollte eine erneute Absage für das Kinderfest verhindert werden, wie sie beim Pressegespräch erzählt.

Herausgekommen ist bei den Überlegungen eine Kinderspielwoche von Montag, 19. Juli, bis Freitag, 23. Juli. Die geballte Anzahl von fast 800 Kindern, die bei der letzten Ausgabe 2019 noch dabei waren, wird es also nicht geben. Auch der traditionelle Umzug entfällt. Trotzdem sollen die Kinder auf ihre Kosten kommen. Von Montag bis Donnerstag findet jeweils von 13.30 bis 16 Uhr ein "Spielen im Park" mit zehn verschiedenen Stationen statt. Dazu zählen unter anderem ein Sandspielplatz, zwei Hüpfburgen, Kletterbänke und eine Märchenrallye passend zum Motto. Am Freitag gibt es zum Abschluss dann noch das Kindertheater "Rumpelstilzchen" um 14 Uhr in der Bergfelder Dickeberghalle.

"Wir sind froh, eine gute Alternative gefunden zu haben und den Kindern etwas anbieten zu können. Durch die Aufteilung auf mehrere Tage konnten wir die Kinder ganz gut verteilen", meint Gertrud Teller. Seit 2015 findet das Kinderfest als gesamtstädtische Veranstaltung mit allen Kindergärten und Schulen aus der Kernstadt und den Teilgemeinden statt.

Anmeldungen fürs Theater nun möglich

In diesem Jahr beteiligen sich der evangelische und katholische Kindergarten aus Sulz, die Kindergärten Schillerhöhe und Fischingen sowie die Grundschulen Sulz und Holzhausen. "Wir sind wirklich zufrieden mit der Resonanz", sagt Teller.

Die Kinder für die Spieltage Montag bis Donnerstag sind bereits angemeldet. Insgesamt sind es fast 400 Kinder, die aber auf die vier Tage gleichmäßig verteilt sind. So bewegt man sich im coronakonformen Bereich.

Für das Kindertheater am Freitag, 23. Juli, sind Anmeldungen ab sofort möglich. Die Kinder sollten direkt von den Eltern beim Kinder- und Jugendbüro angemeldet werden. Telefonisch geht dies unter 07454/98 09 15 22. Die E-Mail Adresse lautet gertrud.teller@sulz.de. Auch hier ist die Teilnehmerzahl auf 100 Kinder begrenzt. An allen Tagen werden auch freiwillige Helfer im Einsatz sein, welche die Kinder an den Stationen betreuen werden. Als Belohnung für die Kinder gibt es eine Brezel und ein kaltes Getränk.

Musikverein hofft auf das Jahr 2022

Der Vorsitzende des Sulzer Musikvereins Hans Gühring teilt mit, dass das Neckarfest erneut abgesagt werden muss. Der Grund sei die Corona-Verordnung. "Der Aufwand durch die Verordnungen wäre einfach zu groß. Wir hoffen wirklich sehr, dass die Veranstaltung 2022 wieder in gewohntem Stil stattfinden kann." Dies macht sich logischerweise auch im monetären Bereich bemerkbar, wie Gühring erläutert. "Das Fest ist unsere Haupteinnahmequelle, daher ist die zweite Absage sehr bitter. Die Kassen werden natürlich nicht voller. Die Idee und das Programm von Frau Teller finden wir aber sehr gut."

Die Planungen für die Kinderfestwoche sind bereits weit vorangeschritten, durch die Übernahme des letztjährigen Mottos, mussten die Veranstalter auch nicht ganz bei Null anfangen.