Im Dormero in Villingen checken auch regelmäßig Tiere ein

2 Die neue Hotelmanagerin Taliha Aydin zeigt sich mit dem hauseigenen Kater Luzifer vor dem Dormero in der Villinger Innenstadt. Foto: Eich

Es sind eigentlich keine einfachen Zeiten für Hotellerie und Gastronomie – doch davon will sich die neue Managerin des Dormero-Hotels nicht abschrecken lassen. Denn Taliha Aydin kann trotz Corona über eine positive Entwicklung berichten.















Villingen-Schwenningen - "Er ist der Chef hier", sagt Taliha Aydin lachend, als Luzifer sich gepflegt auf die Sitzbank legt und sich genüsslich streckt. Der Hotelkater ist der heimliche Star des Dormero-Hotels in der Rietgasse in Villingen – und hat im Nu die Herzen der Gäste erobert. "Wenn er mal herumstreunt, rufen die Gäste an und fragen, ob er wieder zurück ist."