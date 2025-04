Neue Höchstgeschwindigkeit: Darauf müssen Autofahrer sich bei Höfen einstellen

1 Bei Höfen gilt jetzt Tempo 60. Foto: Heinz Ziegelbauer

Autofahrer müssen sich beim Gewerbegebiet Gräfenau umstellen. Ab sofort gilt dort eine neue Höchstgeschwindigkeit.









Schon bei der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2024 in Höfen hatte Bürgermeister Heiko Stieringer den Gemeinderat von einer von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Calw verfügten Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße 294 am Ortsausgang von Höfen in Fahrtrichtung Calmbach und in Gegenrichtung unter Einschluss der Einmündung aus dem Gewerbegebiet Gräfenau beziehungsweise der Zufahrt dorthin verfügt. Und zwar mit einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 60 Kilometer pro Stunde.