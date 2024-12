Neue Hinweistafeln: Wurmlinger Kapelle ist Symbol für den Landkreis Tübingen

1 Die erste Hinweistafel steht. Von links: der Rottenburger Bürgermeister Hendrik Bednarz, Max-Richard von Rassler, Tamara Kanter, Landrat Joachim Walter und Philipp Heß. Foto: Steinmetz

Die Straßenmeisterei hat an der Landesstraße 370 zwischen Börstingen und Weitingen die erste Hinweistafel auf das Kreisgebiet aufgestellt. Jetzt ist es enthüllt worden.









„Herzlich willkommen im Landkreis Tübingen“: So werden die Autofahrer aus Richtung Horb an der L370 begrüßt. In vielen anderen Landkreisen gibt es solche Hinweistafeln schon lange. Dass nun auch Tübingen auf sein Kreisgebiet aufmerksam macht, geht auf einen Antrag von FDP-Kreisrat Max-Richard von Rassler zurück. „Wir wollten das kostengünstig hinkriegen“, erklärte Landrat Joachim Walter bei der Enthüllung des Schildes.