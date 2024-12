Neue Heimat in der Tullastraße: Die Lahrer Salsa-Freunde verlassen die Innenstadt

Beim Lahrer Salsa-Club, jahrelang beim Gasthaus „Zum Zarko“ zuhause, stehen Veränderungen an. Ab kommendem Jahr hat der Verein seine Räumlichkeiten in der Diskothek Plan A in der Tullastraße. Der Traum vom eigenen Vereinsheim bleibt.

„Nach über zwei Jahrzehnten voller leidenschaftlicher Tanznächte verlässt der Salsa Club Lahr seine langjährige Heimat im Gasthaus Zum Zarko.“ Das berichtet das Vorstandsteam in einer Pressemitteilung. Damit beginne nun ein neuer Lebensabschnitt für den Verein, der aufgrund veränderter Rahmenbedingungen gezwungen gewesen sei, sich nach einer neuen Bleibe umzusehen.

Das Vorstandsteam bedankt sich beim innerstädtischen Gasthaus „Zarko“ in der Schillerstraße sowie bei der Familie Maentele für die langjährige Unterstützung. Im „Zarko“ habe der Verein über Jahre hinweg wachsen und sich dabei außerdem zu einer festen Größe in der Region entwickeln können. Um die Zukunft des Vereins zu sichern und weiterhin ein attraktives Angebot für seine Mitglieder zu bieten, habe sich das Vorstandsteam allerdings dazu entschlossen, nach einer neuen Location zu suchen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Im „Zarko“ in der Innenstadt hat der Verein viele schöne Jahre erlebt

Diese Suche war erfolgreich: Ab Mittwoch, 15. Januar, wird die Lahrer Diskothek Plan A in der Tullastraße 13 die neue Tanzfläche für die mehr als 150 Mitglieder des Vereins sei. „Die Nachricht vom Umzug mag bei einigen Mitgliedern Wehmut auslösen, denn viele haben den Salsa-Club Lahr mit dem Zarko verbunden“, heißt es in der Mitteilung. Die familiäre, gemütliche Atmosphäre habe gut zum Verein gepasst und so habe man viele schöne Jahre erlebt, in denen sowohl die Gaststätte als auch der Salsa-Club von dem gemeinsamen Verhältnis profitierten.

„Es war ein Ort der Begegnung, an dem Freundschaften entstanden und unvergessliche Erinnerungen geschaffen wurden“, blickt das Vorstandsteam in der Pressemitteilung auf die Jahre im „Zarko“ zurück. Man sei jedoch zuversichtlich, dass die neue Location in der Diskothek Plan A ebenfalls zu einem beliebten Treffpunkt für die Salsa-Community werden wird.

Mit dem neuen Zuhause ist man derweil sehr zufrieden: Die Mitglieder erwarte dort eine moderne und großzügige Tanzfläche, die alle Möglichkeiten biete, um die Leidenschaft für die lateinamerikanischen Tänze Salsa, Bachata sowie Kizomba auszuleben. „Hervorheben kann man übrigens gute Parkmöglichkeiten und eine gute Anbindung“, wie das Vorstandsteam in seiner Pressemitteilung betont. „Die Räumlichkeiten bieten gemütliche Sitzgelegenheiten und eine große Bar für Veranstaltungen.“

Neue Unterkunft in der Disco soll auch ein jüngeres Publikum ansprechen

Die Zeiten ändern sich und der Verein gehe neue Wege. Was die Zukunft bringe, wisse man nicht – man sei aber weiterhin offen für Veränderungen. „Ein Traum vom eigenen Vereinsheim in Lahr bleibt weiter bestehen“, erklärt Larissa Kube, die Vorsitzende des Vereins, in der Pressemitteilung . Ihr Stellvertreter Marcel Boldt möchte den Mitgliedern derweil auch Mut machen, dass der Locationwechsel in die Tullastraße auch Chancen biete, neue Zielgruppen zu erreichen und man so auch jüngeres Publikum abholen könne.

Tanzkurse

Wer das Tanzen beim Lahrer Salsa Club ausprobieren möchte, hat laut der Pressemitteilung des Vereins ab Mittwoch, 15. Januar, die Möglichkeit, mit Salsa- und Bachata-Anfängerkursen ins neue Jahr zu starten. Dies sei auch ohne einen Tanzpartner möglich, wie es in der Mitteilung heißt. Weitere Informationen zum Kursbetrieb in neuen Location in der Tullastraße 13 gibt’s demnach im Netz auf der Homepage www.salsa-club-lahr.de.