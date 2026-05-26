„Neue“ Heidelbeerplattform: Enzklösterle bietet außergewöhnliche Kulisse – auch für Brautpaare

Zusammenhalt in Enzklösterle: Die Heidelbeerplattform wurde in nur zwei Wochen komplett neu aufgebaut. Wanderer und Brautpaare dürfen sich freuen.

Pünktlich zum Start der Wandersaison erstrahlt die Heidelbeerplattform am Premiumwanderweg Heidelbeerweg in neuem Glanz. In einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung wurde die beliebte Plattform innerhalb von nur zwei Wochen komplett neu gestaltet und errichtet – eine Leistung, auf die die Gemeinde Enzklösterle gemeinsam mit allen Beteiligten mit großem Stolz blickt.

Unsere Empfehlung für Sie Enzklösterle Heiraten mit Aussicht ins Obere Enztal Kommunales: Gemeinderat stimmt mit großer Mehrheit für das erste Trauzimmer unter freiem Himmel in Enzklösterle Unter der organisatorischen Leitung von Gemeinderat und Forstrevierleiter Stefan Waidelich wurde die bestehende Plattform vollständig zurückgebaut und anschließend neu aufgebaut.

Dass ein Projekt dieser Größenordnung in einer Rekordzeit von gerade einmal zwei Wochen umgesetzt werden konnte, sei alles andere als selbstverständlich, betont Bürgermeisterin Sabine Zenker. „Was hier in kürzester Zeit gemeinsam entstanden ist, ist wirklich außergewöhnlich und erfüllt uns alle mit großem Stolz. Eine komplette Aussichtsplattform in nur zwei Wochen neu zu errichten, funktioniert nur dann, wenn alles Hand in Hand arbeitet, hervorragend organisiert ist und hochmotivierte Menschen gemeinsam anpacken. Genau das haben wir hier erlebt. Dieses Miteinander und dieser Einsatz sind nicht selbstverständlich und zeigen einmal mehr, was unser Heidelbeerdorf Enzklösterle auszeichnet“, so Zenker.

Enge Zusammenarbeit

Ein besonderer Dank ging an ForstBW, Forstbezirk Nordschwarzwald. ForstBW unterstützte die Umsetzung des Projekts in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Ehrenamtlichen.

„Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts war die Unterstützung durch Tobi von der Firma Felix Finkbeiner. Er übernahm mit seinem Radbagger die Gestaltung der Plattform sowie die notwendigen Erdarbeiten. Die Gemeinde Enzklösterle übernahm die restlichen anfallenden Kosten für Materialien und weitere Arbeiten. Zusätzlich unterstützte der Bauhof der Gemeinde tatkräftig bei der Umsetzung des Projekts“, teilt die Gemeinde des Weiteren mit.

Beeindruckend war zudem das enorme ehrenamtliche Engagement vieler Helfer aus Enzklösterle sowie die Unterstützung durch den Projekt X-Verein. Gemeinsam wurde die alte Plattform abgebaut und die neue Anlage errichtet.

„Ohne dieses großartige ehrenamtliche Engagement wäre ein solches Projekt niemals möglich gewesen. Jeder einzelne Beitrag hat dazu beigetragen, dass hier etwas ganz Besonderes entstanden ist. Dafür sind wir unglaublich dankbar“, betont Bürgermeisterin Zenker.

Außergewöhnliche Kulisse

Die Heidelbeerplattform zählt seit Jahren zu den beliebtesten Orten entlang des Premiumwanderwegs Heidelbeerweg. Zahlreiche Wanderer nutzen den Platz zum Verweilen und Genießen der Schwarzwaldlandschaft. Darüber hinaus hat sich die Plattform als besondere standesamtliche Trau-Location etabliert und bietet Brautpaaren eine außergewöhnliche Kulisse mitten in der Natur.

Sichtbares Zeichen

Mit der Neugestaltung wurde nicht nur ein bedeutender touristischer Anziehungspunkt erhalten, sondern auch ein sichtbares Zeichen für gelebten Zusammenhalt und funktionierende Gemeinschaft im Heidelbeerdorf Enzklösterle gesetzt.