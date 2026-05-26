„Neue“ Heidelbeerplattform: Enzklösterle bietet außergewöhnliche Kulisse – auch für Brautpaare

Zusammenhalt in Enzklösterle: Die Heidelbeerplattform wurde in nur zwei Wochen komplett neu aufgebaut. Wanderer und Brautpaare dürfen sich freuen.
Pünktlich zum Start der Wandersaison erstrahlt die Heidelbeerplattform am Premiumwanderweg Heidelbeerweg in neuem Glanz. In einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung wurde die beliebte Plattform innerhalb von nur zwei Wochen komplett neu gestaltet und errichtet – eine Leistung, auf die die Gemeinde Enzklösterle gemeinsam mit allen Beteiligten mit großem Stolz blickt.