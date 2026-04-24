Neue Halle in Tennenbronn: 13-Millionen-Projekt ohne Förderung

1 Für die Halle am Dorfweiher wird es keine Förderung aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten geben. Foto: Stadt Während die Kläranlagensanierung Millionenförderung erhält, gibt es für die Tennenbronner Halle eine Absage. Die Stadt will nun auf andere Programme ausweichen.







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Zum Thema Fördermittel hatte OBin Dorothee Eisenlohr für die Stadträte eine „gute und eine schlechte Nachricht“. Für das Vorhaben Sanierung Kläranlage steuere das Land 6,3 Millionen Euro bei (wir berichteten). Einen neuen Antrag brauche es dann wieder für den Rückbau der Tennenbronner Anlage. „Die schlechte Nachricht ist, dass wir für die Halle in Tennenbronn keine Förderung aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten erhalten“, so Eisenlohr. 3600 Anträge seien dafür eingegangen, 314 wurden berücksichtigt – darunter auch ein Projekt in Rottweil. Nun wolle sich die Stadt um KfW-Mittel bemühen. Hier liege der maximale Zuschuss bei 190.000 Euro. Die Tennenbronner Halle wird mehr als 13 Millionen Euro kosten.