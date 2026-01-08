Neue Grundschule in Schwenningen: So ist die erste Zwischenbilanz bei der Hallerhöhe

Vor vier Monaten ist die neue Grundschule Hallerhöhe gestartet. Wie läuft das Schulleben im Containerbau – und wie steht’s um die Generalsanierung des Bestandsgebäudes?
Es sieht heimelig aus rund um den ersten Containerzug, der am Rand des Sportplatzes am Deutenberg steht. Noch hängt allerlei gebastelte Winterdeko in den Fenstern, und der Bereich vor dem Provisorium, der von einem Zaun umgeben ist, ist mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Spätestens, wer das Schild mit dem Schriftzug „Grundschule Hallerhöhe“ und der bunten Zeichnung erblickt, erkennt: Hier halten sich junge Menschen auf.