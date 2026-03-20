Neue Gräber geplant: So soll der Ettenheimer Friedhof umgestaltet werden

Neue Urnenfelder und Kindergräber, bestehende Grabmale werden versetzt: Um dem Wandel im Bestattungswesen gerecht zu werden, will die Stadt die Ruhestätte umbauen.
Den starken Veränderungen im Bestattungswesen und bei der Pflege von Gräbern trägt die Stadt Ettenheim mit der Neuanlegung eines gärtnergepflegten Grabfeldes sowie der Neuanlage eines Kindergrabfelds Rechnung. Bisher gibt es auf dem Ettenheimer Friedhof drei gärtnergepflegte Grabfelder, die weitestgehend belegt oder vergeben sind, wie Beatrice Warthmann vom Hauptamt den Mitgliedern des Bauausschusses am Dienstagabend erläuterte. Aktuell noch verfügbar sind 17 Urnenplätze in einem Urnengemeinschaftsgrabfeld, neun Urnengräber und ein einziges Sarggrab.