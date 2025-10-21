Neue Gesichter und Rückkehr zum G9: So startet das OHG in Nagold ins neue Schuljahr

Neben steigenden Schülerzahlen bringt das neue Schuljahr am Otto-Hahn Gymnasium in Nagold auch die Rückkehr des G9 und die Begrüßung zwei neuer Lehrkräfte mit sich.
Mit Beginn des neuen Schuljahres blickt das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) zuversichtlich auf die kommenden Monate: Zwei neue Lehrkräfte verstärken das Kollegium, die Schülerzahlen steigen weiter, und mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) steht eine wichtige bildungspolitische Entwicklung an, heißt es in einer Pressemitteilung des OHG.