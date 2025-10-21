Neue Gesichter und Rückkehr zum G9: So startet das OHG in Nagold ins neue Schuljahr

Neben steigenden Schülerzahlen bringt das neue Schuljahr am Otto-Hahn Gymnasium in Nagold auch die Rückkehr des G9 und die Begrüßung zwei neuer Lehrkräfte mit sich.

Mit Beginn des neuen Schuljahres blickt das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) zuversichtlich auf die kommenden Monate: Zwei neue Lehrkräfte verstärken das Kollegium, die Schülerzahlen steigen weiter, und mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) steht eine wichtige bildungspolitische Entwicklung an, heißt es in einer Pressemitteilung des OHG.

Gleichzeitig rücken bestehende Herausforderungen – insbesondere im Hinblick auf die räumliche Ausstattung – noch stärker in den Fokus.

Zwei neue Lehrkräfte unterstützen das Kollegium

Zum Schuljahresbeginn begrüßt Schulleiter Oberstudiendirektor Ulrich Hamann zwei neue Kolleginnen und Kollegen am OHG: Verena Christian, Lehrerin für Sport und Deutsch, sowie Wolfgang Schick, der künftig in der Vorbereitungsklasse (VKL) Schüler mit noch geringen Deutschkenntnissen unterrichten wird.

„Wir freuen uns sehr, Frau Christian und Herrn Schick im Team zu haben“, verkündet Ulrich Hamann. „Gerade in Zeiten zunehmender Vielfalt an unserer Schule sind engagierte Lehrkräfte mit Herz und Fachverstand unverzichtbar“, fügt Hamann hinzu.

G9 kehrt zurück – mehr Zeit für vertieftes Lernen

Mit Beginn des neuen Schuljahres greift in ganz Baden-Württemberg die Umstellung auf das neunjährige Gymnasium – auch das OHG stellt sich damit auf neue Rahmenbedingungen ein. Die Rückkehr zum G9 bedeutet nicht nur ein zusätzliches Schuljahr bis zum Abitur, sondern eröffnet zugleich die Chance, schulisches Lernen nachhaltiger und individueller zu gestalten.

„Das G9 bietet uns die Möglichkeit, den Jugendlichen mehr Zeit für Persönlichkeitsentwicklung, Projekte und außerschulisches Engagement zu geben“, betont Schulleiter Hamann. „Wir sehen darin einen klaren Mehrwert – besonders auch für die Stärkung sozialer Kompetenzen“, sagt er weiter.

Steigende Schülerzahlen – und wachsende räumliche Herausforderunge

Das Otto-Hahn-Gymnasium erfreut sich laut der Pressemitteilung großer Beliebtheit: Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gestiegen. Damit muss die Schule mehr in die Organisation von Lernräumen, die individuelle Förderung oder die Betreuung in Kleingruppen investieren.

Kapazitäten am OHG geraten an ihre Grenzen

Gleichzeitig geraten die bestehenden Kapazitäten schon jetzt zunehmend an ihre Grenzen: Fachräume für die Naturwissenschaften und den Sportunterricht sind knapp.

Spätestens durch das Hochwachsen des G9 wird es ab 2032 an allen Gymnasien in Baden-Württemberg einen deutlich höheren Raumbedarf geben, da dann wieder ein Jahrgang mehr an der Schule sein wird.

Hamann betont: „Mit Blick auf G9 müssen wir uns in den kommenden Jahren räumlich deutlich erweitern.“ Und er fügt hinzu: „Neben Unterrichts- und Fachräumen bleibt bei uns auch der Wunsch nach einer Aula als eminent wichtigem Raum für die Begegnung der Schulgemeinschaft.“

„Entdecke dein Talent“ soll Schülern am OHG neue Möglichkeiten geben

Unter dem Leitsatz „Entdecke dein Talent“ verfolgt das OHG ein Ziel: Schüler sollen nicht primär an Defiziten gemessen werden, sondern mit ihren Stärken, Interessen und Potenzialen im Mittelpunkt stehen, erklärt die OHG in einer Pressemitteilung. Es geht darum, Neugier zu wecken, individuelle Wege zu ermöglichen.

Ob im kreativen, sportlichen, sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich – in Unterricht, Projekten und AGs erhalten die Schüler Gelegenheit, ihre Talente zu entfalten.

„Wir wollen junge Menschen nicht nur auf Prüfungen vorbereiten“, sagt Hamann, „sondern sie darin bestärken, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Wer seine Stärken kennt, kann mit Herausforderungen selbstbewusster umgehen – und Verantwortung übernehmen“, betont er.

Vielfalt, Förderung, Verantwortung

Neben dem regulären Unterricht bietet das OHG auch im neuen Schuljahr verschiedene Zusatzangebote – unter anderem Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, digitales Arbeiten. „Unsere Schule ist mehr als ein Lernort – sie ist ein Lebensort, der auf Gemeinschaft, Vielfalt und individuelle Förderung setzt“, fasst Hamann zusammen.