Ab dem 1. Februar muss beim Metzger ersichtlich sein, woher das Fleisch kommt. Die neue Herkunftskennzeichnung ist nicht das einzige, was sich im zweiten Monat des Jahres ändert. Diese neuen Gesetze und Änderungen treten in Kraft.









Im Februar treten wieder neue Gesetzesänderungen in Kraft. In vielen Bereichen wirken sich die neuen Gesetze auf das Leben der Bürger in Deutschland aus. Was sich bei Amazon, der Tierhaltung oder zum Verbraucherschutz im Netz ändert, lesen Sie hier.