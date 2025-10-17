Neue Generation: So bringen Junggastronomen frischen Wind ins Kinzigtal

Die Jungwirte krempeln um, wo es nötig ist – und behalten, was sich bewährt hat.
Seit 1609 ist der Hirschen im Oberwolfacher Ortsteil Walke urkundlich erwähnt – wie lange er tatsächlich schon ein Gasthaus ist, kann Stefan Junghanns allerdings nicht sagen. Was er sicher weiß ist, dass er den Betrieb seit 2021 in fünfter Generation führt. Anfangs war es noch eine gemütliche Pension mit wenig Betten und kleiner Küche, erst der Großvater habe aus dem Gasthof und Hotel das gemacht, was es heute ist. Nach seinem Abitur studierte Junghanns in Ravensburg Gastronomie- und Hotelmanagement, danach war er im Allgäu, in Österreich, in Frankreich und sogar den USA, um sich beruflich fortzubilden. Damit ist der Lebenslauf des Oberwolfachers sinnbildlich für sein Gewerbe: Die Jungen gehen auf Wanderschaft und dabei zieht sie es weit weg. Das kommt in der Gastronomie häufig vor. Selten wird der Betrieb in der direkten Nachbarschaft angefragt, um die Ausbildung dort zu machen. „Ein bisschen ist das so, dass sich junge Gastronomen beruflich die Hörner abstoßen. Aber dann kommen sie mit viel kulturellem und kreativem Input zurück nach Hause“, erklärt Junghanns.