Neue Generation: So bringen Junggastronomen frischen Wind ins Kinzigtal

Seit 1609 ist der Hirschen im Oberwolfacher Ortsteil Walke urkundlich erwähnt – wie lange er tatsächlich schon ein Gasthaus ist, kann Stefan Junghanns allerdings nicht sagen. Was er sicher weiß ist, dass er den Betrieb seit 2021 in fünfter Generation führt. Anfangs war es noch eine gemütliche Pension mit wenig Betten und kleiner Küche, erst der Großvater habe aus dem Gasthof und Hotel das gemacht, was es heute ist. Nach seinem Abitur studierte Junghanns in Ravensburg Gastronomie- und Hotelmanagement, danach war er im Allgäu, in Österreich, in Frankreich und sogar den USA, um sich beruflich fortzubilden. Damit ist der Lebenslauf des Oberwolfachers sinnbildlich für sein Gewerbe: Die Jungen gehen auf Wanderschaft und dabei zieht sie es weit weg. Das kommt in der Gastronomie häufig vor. Selten wird der Betrieb in der direkten Nachbarschaft angefragt, um die Ausbildung dort zu machen. „Ein bisschen ist das so, dass sich junge Gastronomen beruflich die Hörner abstoßen. Aber dann kommen sie mit viel kulturellem und kreativem Input zurück nach Hause“, erklärt Junghanns.

Was das bedeutet: Regional, saisonal, aber mit Lust auf Neues. Freude an Experimenten, an Formaten, die es vorher nicht gab. Nicht alles soll bleiben, wie es war – aber auch nicht alles anders werden. Denn es gibt auch die andere Seite: die tiefe Verbundenheit zur Heimat im Kinzigtal und die Überzeugung: Nicht alles ist veraltet, nur weil es von früher ist. Vieles von dem, was Eltern und Großeltern wussten, lohnt sich zu bewahren.

Marcel Hajnal hat in Hornberg ein Pop Up-Hotel. Foto: Boller

In diesem Sinne führen sie ihre Betriebe weiter. Würde alles anders und vermeintlich besser gemacht, wäre das ein Risiko, das sich kaum auszahlt. „Betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll“, sagt Junghanns. „Die Mischung macht’s: kein High-Class-Restaurant, aber mit einem gewissen Anspruch.“ Das funktioniere sehr gut. „Wir sind sehr dankbar, dass die Oberwolfacher das so toll angenommen haben.“ Und überhaupt: „Warum soll ich Sachen von der Karte nehmen, die seit Jahrzehnten funktionieren?“

Foto: Boller

Junghanns ist mit seiner Haltung nicht allein. Auch Marcel Hajnal aus Hornberg hat den Sprung gewagt. 2019 überlegte er, ob er das Hotel seiner Eltern übernehmen solle – und entschied sich für einen radikalen Ansatz, nämlich für ein Pop-up-Hotel. Ein Konzept, das alles auf den Kopf stellte. „Einmal auf links drehen“, wie er sagt. Das Pop-up-Hotel sollte für Hajnal eine Art Spielwiese sein – ideal, um viele Ideen einfach mal auszutesten.

Die mutigen Partnerinnen gehören dazu

Hajnal nutzte einen Großteil des altmodischen Interieurs und arrangierte es neu. Heute besitzt das Hotel einen „Vintage Chic“, für den man woanders viel Geld in die Hand nehmen müsste. Im „Schondelgrund“ war alles schon vorhanden.

So weit wollte Junghanns nicht gehen. Vor allem die Gasträume wollte er nur sanft modernisieren: „So eine schöne Bauernstube rausreißen, das wäre doch ein Frevel.“ Trotzdem legte der 37-Jährige massiv Hand an den Umbau. Die Zimmer mit ihrem rosa 90er-Jahre-Look wurden komplett neu gestaltet, eine neue Küche eingebaut. Auch optisch wurde modernisiert: neue Speisekarte, frisches Design, schicker Internetauftritt und ein gut gepflegter Instagram-Kanal.

„Ich habe schon zuvor Hotels geführt“, sagt Junghanns, „aber ein Familienunternehmen ist was anderes. Wenn ich die Verantwortung trage, dann soll der Erfolg auch meiner sein.“

Noch mal anders lief es bei den neuen Besitzern im Lamm im Hornberger Schwanenbach. Der von Walter Blum geführte Landgasthof stand kurz vor dem Verkauf, da beschloss Sohn Markus, aus Österreich nach Hornberg zurückzukehren. Das Problem war nur: Markus Blum war kein gelernter Koch. Also begann er eine Kochausbildung und ließ sich vom Vater einweisen. Mit Erfolg: Das Restaurant ist heute gut gefüllt.

Drei Männer aus dem Kinzigtal, die in die Ferne gingen – und drei Familienbetriebe, die sie zurückriefen. Das Besondere: In allen drei Fällen war da eine Partnerin, die bereit war, das Risiko mitzugehen und ins unbekannte Kinzigtal zu ziehen. Die Vorarlbergerin Bianca Blum traf die Entscheidung aus dem Bauch heraus: „Wir machen das jetzt“, sagte sie. Auch im Falle des Pop-Up-Hotels wurde die gelernte Juristin Franka Hajnal kurzerhand zur Mitinhaberin. Und Stefan Junghanns hat seine Partnerin Katharina Wiese aus Heilbronn zur Seite. Sie studierte mit ihm, zog mit ihm dann nach Oberwolfach und merkte schnell: „Ganz einfach wird das nicht.“ Anschluss zu finden, das dauerte. Erst mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes kam das Gefühl: Jetzt ist das hier wirklich Heimat. Ihr Mann ist froh, dass es so kam, wie es kam. Er lächelt: „Ganz ehrlich: Wenn man einmal draußen war, bringt man seine Partnerin am besten gleich mit. Hier jemanden zu finden – schwierig.“

Pop-Up-Konzept

Ein Pop-up-Konzept ist ein temporäres, plötzlich auftauchendes Geschäft, das für einen begrenzten Zeitraum existiert und dann wieder verschwindet.