Neue Gaststätte in Neuweiler: Donnerstags gibt’s oft Kleinkunst und Events

1 Es steht stolz da, das von Tobias Rehder sanierte „Baurehaus“ gegenüber von Neuweilers Rathaus, in dem die Sonne-Mond-Sterne-Schenke mit Kleinkunst und anderen Events aufwartet. Foto: Hans Schabert

Mit Renate Großmann und dem Stück „Lust am Scheitern“ starteten die Programm-Abende der Sonne-Mond-Sterne-Schenke. Nach Ostermontag entfällt der Öffnungstag zum Wochenbeginn und der Gastrobetrieb ist nur noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.









Seit Januar hat Neuweiler mit der Sonne-Mond-Sterne-Schenke wieder eine Gaststätte. Aber nicht nur das: Besitzer und Wirt Tobias Rehder, seine Frau Karin und ihr Team Team bieten an vielen Donnerstagen in den historischen Mauern des sanierten, mehrere Hundert Jahre alten Hauses auch Unterhaltung in Form von Kleinkunst und anderen Events. Meist braucht man nur ungezwungen zu kommen und am Ende nach eigener Einschätzung einen Obolus in den bereitgelegten Hut stecken. Anders ist dies ausnahmsweise am Donnerstag, 24. April, ab 19 Uhr beim Biertasting mit Braumeisterin Elke Aichele-Weber.