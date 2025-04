Schwobakomede in Empfingen Ein derber und vergnüglicher Abend

Unter dem Motto „geschwätzt, xonga ond glacht“ begeisterten am Freitagabend einige der besten schwäbischen Komödianten die vielen Besucher, die an diesem Abend den Weg in die Empfinger Tälesee-Halle gefunden haben.