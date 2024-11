Neue Gaming-Angebote: In der Owinger Bücherei kann man Dinosaurier treffen

1 Die digitalen Dinosaurier sieht man leider nur, wenn man eine der VR-Brillen trägt. Foto: Bücherei Owingen

Virtuell durch die Raumstation ISS schweben oder vorzeitlichen Riesenechsen begegnen: Genau das kann man nun in der Kirchstraße erleben – und sogar bei sich zuhause. Möglich machen das eine neue Ausstattung.









Ausgestattet ist die Bücherei Owingen nun mit einem großen Monitor und einer Nintendo Switch Videospielkonsole: Dort können Kinder, Jugendliche und Erwachsene während der Öffnungszeiten nun in virtuelle Welten schnuppern. Zum Start des neuen Vorort-Angebotes stehen zunächst acht Spiele zur Verfügung, die an der Ausleihtheke auf das Leserkonto eingetragen und dann an der „Gaming-Wall“ gespielt werden können.

Der Leser-Ausweis muss laut der Bücherei dazu vorgelegt werden – und verbleibt während der Spielzeit hinter der Ausleihtheke. Alle Spiele haben eine FSK-Altersfreigabe bis maximal sechs Jahren. Sollte die Nachfrage nach ausleihbaren Nintendo-Switch-Spielen für zu Hause zukünftig bestehen, verspricht das Büchereiteam das Angebot entsprechend zu erweitern. Lesen Sie auch Geräte wurden durch ein Förderprogramm finanziert Außerdem neu im Programm: Virtual Reality (VR) Brillen für zu Hause. Denn die Bücherei hat sich gleich drei VR-Brillen vom Typ Oculus Quest 2 zugelegt, die nun zur Ausleihe verfügbar sind. Vollgepackt sind diese mit verschiedenen Spielen und 3D-Erlebnissen: Etwa einer virtuellen Führung durch das „Anne-Frank-Haus“, einer Simulation als schwebender Astronaut an Bord der ISS, eine Reise mit Dinosauriern im Spiel „Jurassic World“ oder eine Achterbahnfahrt. Auch das Gruppen-Partyspiel „Attac of the Squirrels“ und das 3D-Design-Programm „Gravity Sketch“ sind verfügbar. Außerdem kann man mit den Brillen via Youtube 360-Grad Filme anschauen. Weitere Spiele und 360-Grad-Erlebnisse sollen laut der Bücherei noch folgen. In der Gaming-Ecke kann man beispielsweise das Super-Mario-Rennspiel „Mario Kart“ zocken. Foto: Bücherei Owingen „VR-Brillen bieten nicht nur für Jugendlichen ein besonderes Spielerlebnis, sondern ermöglichen auch das Anschauen von Filmen, zum Entspannen und Meditieren oder die Teilnahme an virtuellen Führungen und Abenteuern – und sind somit auch für Erwachsene hochinteressant“, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Die VR-Brillen können nur von volljährigen Nutzern ausgeliehen werden und ihre Nutzung wird erst ab 13 Jahren empfohlen, so die Bücherei. Finanziert wurde die „Gaming-Wall“, die Spielekonsole und die VR-Brillen durch das Förderprogramm „WissensWandel“, unterstützt vom Deutschen Bibliotheksverband. Videospiele sollen Wissen vermitteln Die Owinger Bücherei setzt schon länger darauf, ihr Angebot zu erweitern und mehr als nur Bücher im Angebot zu haben: Neben Sitzsäcken zum relaxen und einem Lese-Café gibt es es etwa auch verschiedene Roboter, 3D-Drucker, Drohnen, Geo-Caching-Geräte und digitale Mikroskope. „Für viele Familien, die sich keine eigene Spielekonsole oder einen Roboter leisten können beziehungsweise wollen, bietet die Bücherei eine wertvolle Möglichkeit zur Teilhabe“, heißt es vom Team der Einrichtung. Man sei stets dabei, neue Trends zu sichten und das Angebot anzupassen. Die Frage, ob Videospiele und eine Bücherei zusammenpassen, beantwortet die Einrichtung mit einem klaren Ja: „Sie vereinen schon immer das Beste aus verschiedenen Welten. Auch digitale Spiele gehören heute selbstverständlich zur Angebotsvielfalt von Bibliotheken. Für viele junge Menschen sind Computerspiele ein fester Bestandteil ihrer Lebenskultur.“ Denn Videospiele vermitteln laut der Bücherei Wissen, fördern kreatives Schaffen und ermöglichen soziale Interaktion. Auch seien sie ästhetische Werke, die Geschichten erzählen. Zudem sei man bereits Kooperationspartner der Computerspielschule Zollernalbkreis. Infos zur Einrichtung Fragen zum Thema Videospiele sowie pädagogische Einschätzungen können laut der Bücherei auf Wunsch in Form von Info-Abenden angeboten werden. Geöffnet hat die Bücherei in der Kirchstraße 19/1 montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr.