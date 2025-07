Pollock begrüßt die Besucher mit neugierigen Augen in dem neuen Ausstellungsraum. Der Hund, benannt nach dem berühmten Action Painter Jackson Pollock, ist immer an der Seite des Künstlers Gerd Paulicke, der Ende Mai nur ein paar Schritte vom städtischen Kunsthaus Stapflehus entfernt seine „White Dog Galerie“ eröffnet hat.

Gerd Paulicke, der eigentlich in Grenzach-Wyhlen lebt und dort auch sein Atelier hat, suchte sich für seine ersten Kunstraum bewusst Weil am Rhein aus, weil gerade der Standort in Alt-Weil „auf der Achse zwischen der Fondation Beyeler und dem Vitra Design Museum“ liegt. Paulicke sieht in dieser Lage eine Gegend mit einem sehr kunstaffinen Publikum.

„Eine Kunstgalerie vom Künstler für Künstler mit dem Fokus auf gegenständliche und figurative zeitgenössische Malerei, Skulptur sowie Installation“, so beschreibt Gerd Paulicke sein Galeriekonzept am Lindenplatz.

70 Quadratmeter umfasst die Lokalität, die früher ein Blumengeschäft und danach einen Unverpackt-Laden beherbergte. Die Auftaktausstellung, die noch bis Ende August läuft, steht unter dem Titel „First Contact“. Was laut dem Galeristen symbolisiert, dass es die erste Möglichkeit zur Begegnung in der neuen Galerie ist.

Fünf Künstler stellen aus

Versammelt sind spannende und außergewöhnliche Positionen von fünf Künstlern aus verschiedenen Ländern, die im gegenständlichen, surrealen und figürlichen Stil arbeiten.

Auffallend und raumbeherrschend sind großformatige Ölgemälde von Julia Faber. Die Wiener Malerin steht mit ihrer hyperrealistischen Darstellungsweise in einer Linie mit dem großen Wiener Realisten Gottfried Helnwein. Und wie jener bringt sie auch provokative, zeitkritische Themen.

Foto: Jürgen Scharf

In der Serie „Tragödie“ geht es um Roboter mit menschenähnlichem Bewegungsmodus, die in Motiven und Szenarien aus der Mythologie auftauchen. Beim „Sturz des Ikarus“ erscheint eine Drohne am Himmel, beim „Höllensturz“ kämpft ein Hybrid aus Mensch und Robotergestalt mit dunklen Mächten, was Dramatik ins Bild bringt.

Zwischen digitalen Techniken und analoger Malerei bewegen sich die Arbeiten von Nae Zerka aus Salzburg.

Vielschichtige Bildwelten

Der Visual Artist nutzt Computermedien und übersetzt diese mit malerischen Mitteln zu vielschichtigen Bildwelten, in denen meist geheimnisvolle Frauenfiguren erscheinen. In diesen Bildern verschmelzen neue virtuelle Technologien und altmeisterliche Malkunst.

Skulpturen

Ungewöhnlich in der Materialität und Form sind die Skulpturen der Schweizer Steinbildhauerin Veronika Dierauer. Die Künstlerin aus Stein am Rhein nutzt edlen Marmor aus Carrara, um daraus Alltagsdinge wie einen Müllsack oder PET-Flaschen zu gestalten.

Es ist ein bewusster Kontrast, der diese technisch höchst präzise gefertigten Skulpturen so besonders macht. Auch die Schwimmflügel, aus Blei gegossen, leben von dieser Gegensätzlichkeit zwischen Leichtigkeit und Schwere.

Textile Stücke schnitzen

Zweimal hingucken muss man bei den Holzskulpturen von Jessi Strixner. Die Münchner Bildhauerin schnitzt textile Stücke wie Socken oder einen Bikini, aber auch Karton mit Aufdruck oder Papierzettelchen, die durch Bemalung zusätzlich ein verblüffend realistisches Aussehen erhalten. Kaum zu glauben, dass diese alltäglichen Dinge wirklich aus Holz sind!

Gerd Paulicke, der die Künstler über sein internationales Netzwerk gesucht und gefunden hat, lässt zwar seinen Gästen den Vortritt, beteiligt sich aber mit einigen neuen Arbeiten.

Der Neugalerist zeigt Selbstporträts mit Bettdecke in Malerei und Plastik. Der Titel „Schutzraumtraum“ bezieht sich auf die Corona-Zeit, auf das Zurückgezogensein, das Sich-Schützen-Wollen, das Sich-Verbergen unter einer Art Schutzdecke.

Seine fotorealistischen Selbstbildnisse tendieren immer mehr von der Schärfe zur Unschärfe. Der studierte Bildhauer ist auch mit Installationen und Stuhlobjekten präsent und seine Werke interagieren mit den Arbeiten der Gastkünstler.

Also ein vielversprechender Auftakt für die neue Galerie, in der Paulicke künftig rund sechs Ausstellungen mit internationalen Künstlern pro Jahr machen will.

White Dog Galerie, Hauptstraße 116, „First Contact“ bis 29. August, donnerstags und freitags von 10 bis 12.30 und 13 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.