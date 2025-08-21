Neue Fußballregeln: Was Spieler und Fans zur neuen Saison wissen müssen

Neue Bundesliga-Saison mit frischen Regeln: Schiedsrichter erklären VAR-Entscheidungen live, Hightech prüft Abseits und neue Zeitspielvorgaben bringen Keeper ins Schwitzen.
Zum Start der Bundesliga am 22. August präsentiert sich der Fußball moderner, transparenter – und womöglich auch redseliger. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt, das Fans, Spielern und Trainern mehr Klarheit, Tempo und Fairness verspricht. Einige Punkte wurden bereits erprobt, andere feiern Premiere. Gemeinsam sollen sie dafür sorgen, dass Diskussionen rasch enden und der Ball schneller wieder ins Spiel kommt.