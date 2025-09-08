Neue Führung in Haslach: Das erzählte der närrische Maler aus seinem Leben

Bei der Premiere der neuen Stadtführung mit Gregor Hutt als Carl Sandhaas durch Haslach ließen sich am Donnerstag 20 Personen in das Lebe Künstlers entführen.
Die Stadt Haslach mit anderen Augen sehen, das war am Donnerstag mit einer besonderen Führung möglich. Gregor Hutt, ein gebürtiger Haslacher, erzählte zu Beginn, dass er schon mit 14 Jahren erste Stadtführungen durchgeführt habe. Nachdem er im Frühjahr eine private Führung zur Person von Carl Sandhaas machte, wurde er vonseiten der Stadt gebeten, eine öffentliche Führung anzubieten. Der Einladung waren gut 20 Leute gefolgt, Einheimische und Auswärtige wollten in die Geschichte eintauchen, die Tragik und Romantik beinhaltet.