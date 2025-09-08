Neue Führung in Haslach: Das erzählte der närrische Maler aus seinem Leben

Die Stadt Haslach mit anderen Augen sehen, das war am Donnerstag mit einer besonderen Führung möglich. Gregor Hutt, ein gebürtiger Haslacher, erzählte zu Beginn, dass er schon mit 14 Jahren erste Stadtführungen durchgeführt habe. Nachdem er im Frühjahr eine private Führung zur Person von Carl Sandhaas machte, wurde er vonseiten der Stadt gebeten, eine öffentliche Führung anzubieten. Der Einladung waren gut 20 Leute gefolgt, Einheimische und Auswärtige wollten in die Geschichte eintauchen, die Tragik und Romantik beinhaltet.

Los ging es am Kapuzinerkloster, der Klosterkirche und der Loretokapelle, wo die Besucher allerhand aus der Geschichte der Gebäude und der Stadt erfuhren. Weiter ging es zur Heinrich-Hansjakob-Statue. Hier wusste der Tourguide viel über das Leben des Lehrers, Politikers und Pfarrers zu berichten. Dass sich Hansjakob selbst mit dem Erzbischof anlegte und seinen eigenen Charakter hatte, war aus den Anekdoten herauszuhören, er wird auch „Rebell im Priesterrock“ genannt. Hier schlug Hutt den Bogen zu Carl Sandhaas, denn in seinem Buch „Wilde Kirschen“ schreibt Hansjakob über den närrischen Maler, der eigentlich hochbegabt war, aber von seiner Umwelt nicht verstanden wurde.

Vorbei am Narrenbrunnen und den Wandgemälden am Seilerpark führte Hutt die Gruppe zum Sandhaas-Denkmal am Schafsteg. Einige der Besucher berichten, dass ihnen das Relief noch nie oder schon lange nicht mehr aufgefallen sei. Sandhaas wurde 1801 als uneheliches Kind geboren, was damals eine Schande war. Die verzweifelte Mutter kam in einem kleinen Häuschen bei zwei ledigen Schwestern unter und führte gedemütigt ein wenig schönes Leben, wurde bekannt. Auch für den Sohn seien es bittere Kinderjahre gewesen.

Während der Führung wurden bedeutende Orte besucht, die mit dem Leben und Wirken des Malers in Verbindung stehen. Steht man vor dem Rathaus, sind dort in Wandmalereien Hansjakob und Sandhaas nicht nur zu sehen, sondern auch benannt, was die beiden als große Söhne der Stadt auszeichnet. An dieser Stelle erläuterte der Stadtführer, dass der künstlerisch begabte Carl Sandhaas einige Jahre in Darmstadt verbrachte, wo er im Zeichnen und Illustrieren große Fortschritte machte.

Weiter ging die Führung in den Goldenen Winkel und vorbei am Geburtshaus von Heinrich Hansjakob zum Alten Bergamt, schließlich hatte Haslach einst 400 Stollen und Schächte. Die gut einstündige Führung durch die Gassen der Stadt endete im Schlosserkeller mit einem Glas Wein und der Liebesgeschichte des Malers. Als dessen Mutter gestorben war, kam Carl Sandhaas nach Haslach zurück und lernte seine große Liebe Mine kennen. Als diese wegen unerfüllter Liebe starb, denn der Vater verbot ihr den Umgang mit Sandhaas, war es auch um den Maler geschehen. Als dieser einem Muttergottesbild das Gesicht von Mine und einem Apostel sein eigenes Gesicht verlieh, erntete er Spott und Hohn, wurde gar für verrückt erklärt. Fortan lebte er in einer Hütte (der heutigen Sandhaasenhütte) oberhalb der Stadt.

Sandhaas’ Ende

Die Einsamkeit verschlimmerte seine Schwermut. Als dann auch noch die Hütte abbrannte, brachte man ihn in die Nervenheilanstalt Illenau bei Achern. Nach einem Aufenthalt kam er ins Armenhaus Haslach (im Kapuzinerkloster), wo er 1859 starb. Sein Grab ist heute noch auf dem Haslacher Friedhof erhalten.