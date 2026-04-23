Am 1. April übernahm Sebastian Rösel den Vorstandsvorsitz der Sparkasse Zollernalb. Gemeinsam mit Matthias Seeger setzt er auf Kontinuität, regionale Verantwortung und strategische Weiterentwicklung.

Sebastian Rösel: Diese Aufgabe ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Verpflichtung. Die Sparkasse Zollernalb ist tief in der Region verwurzelt und genießt großes Vertrauen bei Menschen, Unternehmen und Kommunen. Das schließt unsere 575 Beschäftigten mit ein, von denen viele mit ihren Familien im Zollernalbkreis leben. Dieses Vertrauen und die damit einhergehende regionale Verantwortung zu stärken, ist mein Anspruch.

Was bedeutet das konkret für die Ausrichtung der Sparkasse? Sebastian Rösel: Wir werden die Sparkasse in den kommenden Jahren mit ruhiger Hand weiterentwickeln – technologisch, organisatorisch und in der Beratung. Unser Erfolg hängt von den richtigen strategischen Entscheidungen ebenso ab, wie vom Engagement unserer Mitarbeitenden. Deshalb legen wir einen besonderen Fokus auf die Weiterentwicklung unserer bisher schon guten Unternehmenskultur mit den Werten Offenheit, Verantwortung sowie aktiver Mitgestaltung. Hiermit werden wir sofort anfangen, die Vorbereitungen diesbezüglich sind bereits abgeschlossen.

Herr Seeger, Sie gehören seit dem Jahr 2022 dem Vorstand an. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im neuen Führungsteam?

Matthias Seeger: Unsere Zusammenarbeit ist von Beginn an sehr konstruktiv und von klaren gemeinsamen Zielen geprägt. Uns verbindet der Anspruch, die Sparkasse wirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln und gleichzeitig unseren öffentlichen Auftrag als regionales Kreditinstitut aktiv zu leben. Dabei setzen wir auf Vertrauen, kurze Entscheidungswege und Transparenz.

Sebastian Rösel über seine Führungsphilosophie: „Führung heißt für mich, Vertrauen schaffen, Orientierung geben, Entscheidungen überlegt treffen und transparent kommunizieren.“

Was bedeutet regionale Verantwortung heute ganz konkret?

Matthias Seeger: Für uns bedeutet das, die Entwicklung des Zollernalbkreises aktiv mitzugestalten. Unsere Entscheidungen wirken direkt vor Ort. Wir begleiten Unternehmen bei Investitionen, unterstützen Privatkunden in allen Lebensphasen und fördern Vereine sowie gesellschaftliche Projekte. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten bleibt die Sparkasse eine verlässliche Partnerin. Unsere Nähe zu den Menschen und unsere wirtschaftliche Stabilität sind dabei unsere größte Stärke.

Sebastian Rösel: Ich möchte unser regionales Engagement nochmals hervorheben. Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Zollernalb rund eine Million Euro für Spenden und Sponsoring bereitgestellt und damit über 400 gemeinnützige Projekte unterstützt. Viele dieser Initiativen werden ehrenamtlich von Mitarbeitenden getragen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität im Zollernalbkreis. Zahlreiche Veranstaltungen wären ohne diesen Einsatz nicht realisierbar. Folglich unterstützt jeder Kunde mit einer Geschäftsbeziehung zu uns seine eigene Heimat.

Über Verantwortung: „Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse Zollernalb rund eine Million Euro für Spenden und Sponsoring bereitgestellt.“

Die Finanzwelt befindet sich im Wandel. Wie stellen Sie die Sparkasse für die Zukunft auf?

Sebastian Rösel: Der große Vorteil der Sparkasse ist, dass sie ihre Region und die Menschen vor Ort sehr genau kennt. Genau da setzen wir an. Sprich, welche Menschen und Unternehmen sind bei uns beheimatet und was sind die Anforderungen an ein modernes regionales Kreditinstitut. Im Zuge dessen werden wir über unsere Geschäftsstelleninfrastruktur eine gezielte und sinnvolle regionale Präsenz für unsere Kunden sicherstellen. Ergänzend werden wir die digitalen Informations- und Beratungsmöglichkeiten, sprich die digitale regionale und überregionale Präsenz, für unsere Kunden weiter ausbauen.

Matthias Seeger: Auch in unserer digitalen Geschäftsstelle gehen wir neue Wege. Mit unserem Chat- und Voicebot Linda können einfache Anliegen wie das Entsperren des Online-Bankings oder die Kontostandabfrage schnell und auch außerhalb der Öffnungszeiten erledigt werden. Gleichzeitig bietet unsere Sparkassen-App – die meistgenutzte Banking-App in Deutschland – die Möglichkeit, Bankgeschäfte jederzeit bequem mobil zu erledigen.

Sebastian Rösel: Ein sichtbares Beispiel für unsere Investitionen ist die Modernisierung unserer Geschäftsstelle in Schömberg, die im dritten Quartal des Jahres neu eröffnet wird. Dieses Konzept wird richtungsweisend für die Weiterentwicklung weiterer Standorte sein. Wir wollen eine Sparkasse sein, die technologisch auf der Höhe der Zeit ist und gleichzeitig die persönliche Nähe bietet, die uns seit jeher auszeichnet.

Über die Sparkasse: „Unsere Stärke ist die Kombination aus regionaler Nähe und wirtschaftlicher Stabilität.“

Was dürfen Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden vom neuen Vorstand erwarten?

Matthias Seeger: Verlässlichkeit, Offenheit und klare Orientierung. Uns ist wichtig, präsent und ansprechbar zu sein – nach innen wie nach außen.

Sebastian Rösel: Und sie dürfen erwarten, dass wir Entscheidungen mit Augenmaß und Weitblick treffen – mit Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und die Zukunft unserer Region.

Über die Zukunft: „Wir entwickeln die Sparkasse Schritt für Schritt weiter – technologisch, kulturell und in der Beratung.“

Wenn Sie nach vorne schauen – wofür soll die Sparkasse Zollernalb in fünf Jahren stehen?

Matthias Seeger: Für Stabilität, Verlässlichkeit, Kundennähe und Innovation. Und für eine Sparkasse, die wirtschaftliche Stärke mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

Sebastian Rösel: Unser Ziel ist klar: Wir möchten, dass die Sparkasse Zollernalb ein starker Motor für die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis bleibt. Wir möchten Menschen und Unternehmen mit passenden Lösungen begleiten und mit den Kommunen die Zukunft der Region aktiv mitgestalten. Gleichzeitig wollen wir eine moderne und attraktive Arbeitgeberin bleiben. Denn die Qualität unserer Sparkasse hängt entscheidend von den Menschen ab, die hier arbeiten und Verantwortung übernehmen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite der Sparkasse Zollernalb.