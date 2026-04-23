Am 1. April übernahm Sebastian Rösel den Vorstandsvorsitz der Sparkasse Zollernalb. Gemeinsam mit Matthias Seeger setzt er auf Kontinuität, regionale Verantwortung und strategische Weiterentwicklung.
Herr Rösel, Sie übernehmen die Verantwortung für die Sparkasse Zollernalb. Was bedeutet dieser Schritt für Sie persönlich?
Sebastian Rösel: Diese Aufgabe ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Verpflichtung. Die Sparkasse Zollernalb ist tief in der Region verwurzelt und genießt großes Vertrauen bei Menschen, Unternehmen und Kommunen. Das schließt unsere 575 Beschäftigten mit ein, von denen viele mit ihren Familien im Zollernalbkreis leben. Dieses Vertrauen und die damit einhergehende regionale Verantwortung zu stärken, ist mein Anspruch.