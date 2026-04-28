Neue Formate geplant: Friesenheimer Werbegemeinschaft setzt auf neue Ideen

Die Frie-Night und die Nova und das gut anlaufende digitale Gutscheinsystem in Friesenheim: der Blick auf das vergangene Jahr ist durchweg positiv.

Die Friesenheimer Werbegemeinschaft sprüht vor Ideen und kann auch ein Minus in der Kasse verschmerzen. Die Mitgliedsbeiträge bleiben wie gehabt. Für diesen Vorschlag erhält der Vorstand ein einstimmiges Votum von seinen Mitgliedern. Viele Mitglieder sind zur Hauptversammlung gekommen. Aus den Arbeitsbereichen gab es durchweg positive Berichte. Die Frie-Night und die Nova waren im vergangenen Jahr von Erfolg getragen und das digitale Gutscheinsystem ist auf einem guten Weg, so die Berichte.

Außerdem arbeiten Werbegemeinschaft und Kommune sehr gut zusammen, was wiederum Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, betonte. Von der guten Zusammenarbeit profitierte im vergangenen Jahr die Nova, die erstmals auf dem Außengelände von einem Kreativmarkt über die Gemeinde Friesenheim flankiert wurde. Kreativität, Einzelhandel und Dienstleistung passen gut zusammen, waren sich die Organisatoren einig.

Für die Nova will die Werbegemeinschaft Aussteller gewinnen

In diesem Jahr soll der Samstag wieder von einem Kindersachenflohmarkt auf dem Außengelände begleitet werden und der Kreativmarkt ist für den Sonntag eingeplant. Mit 39 Ausstellern war die Nova im vergangenen Jahr gut besetzt, allerdings gelte es für die Nova 2026 noch mehr Aussteller zu gewinnen. Ein Bühnenprogramm und ausgewählte Vorträge sollen ebenfalls die Attraktivität der Nova erhöhen und für weitere Abwechslung sorgen.

Innerhalb des Vorstands der Werbegemeinschaft verteilen sich die Aufgaben auf mehreren Schultern, was dem immensen Aufgabengebiet nicht nur gut tut, sondern auch immer wieder neue Ideen erzeugt. Natürlich bleibt es bei den großen geliebten Ereignissen wie Nova und Frie-Night. Beide Veranstaltungen sind Publikumsmagneten, die zahlreiche Menschen auch aus der Region nach Friesenheim bringen.

In Verbindung mit der Nova brachte Schubnell die hohe Bedeutung des Nova-Bähnles als Verbindungsachse zwischen Nova und Bürgerfest ins Spiel. „Wir wollen an dem Nova-Bähnle festhalten“, versicherte Mark Arnold vom Vorstand der Werbegemeinschaft. Gleichwohl sei es mit Kosten in Höhe von 6000 Euro verbunden.

Grundsätzlich haben alle Veranstaltungen die Stärkung der lokalen Wirtschaft zum Ziel. Eigens dafür wurde auch das digitale Gutscheinsystem geschaffen, das künftig die Papiergutscheine ablösen soll. Mit dem Einsatz der Frie-Card soll Kaufkraft in Friesenheim gebündelt werden. Viele Unternehmen haben sich dem digitalen Gutscheinsystem bereits angeschlossen, weitere dürften folgen. Auch Industrieunternehmen hätten sich dem Gutscheinsystem angeschlossen, um ihren Mitarbeitern mit einem Gutschein etwas Gutes zu tun.

Schubnell lobt das „moderne Netzwerk“

Die Werbegemeinschaft Friesenheim zeigt sich als Gemeinschaft, die gern neue Ideen nicht nur aufgreift, sondern auch umsetzt. So war die im Februar durchgeführte Zukunftswerkstatt richtungsweisend für neue Ziele. In diesem Jahr soll es einen ersten Adventskalender mit der Werbegemeinschaft geben. Mitglieder sind eingeladen, sich zu beteiligen. Noch mehr mit eigenen Beiträgen der Unternehmen soll die Homepage der Werbegemeinschaft gefüttert werden. Für einen zwanglosen Austausch trifft sich die Werbegemeinschaft einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag, zum Stammtisch.

Die Werbegemeinschaft sei ein modernes Netzwerk, das in den vergangenen Jahrzehnten Wandel und Wirtschaftskrisen überdauert habe, so Schubnell. Dabei gelinge es der Werbegemeinschaft in einem sehr herausfordernden Umfeld, sich immer wieder neu für die Unternehmen und den Standort einzusetzen, würdigte die erste Bürgermeisterstellvertreterin.

Anmeldung

Die Werbegemeinschaft Friesenheim hat 54 Mitglieder. Am 26. Juni wird zur Frie-Night eingeladen. Wer mitmachen will, kann sich noch bis zum 15. Mai anmelden. Zur Nova wird am 19. und 20. September in die Sternenberghalle eingeladen. Weitere Infos unter www.werbegemeinschaft-friesenheim.de.