Neue Formate geplant: Friesenheimer Werbegemeinschaft setzt auf neue Ideen

Die Frie-Night und die Nova und das gut anlaufende digitale Gutscheinsystem in Friesenheim: der Blick auf das vergangene Jahr ist durchweg positiv.
Die Friesenheimer Werbegemeinschaft sprüht vor Ideen und kann auch ein Minus in der Kasse verschmerzen. Die Mitgliedsbeiträge bleiben wie gehabt. Für diesen Vorschlag erhält der Vorstand ein einstimmiges Votum von seinen Mitgliedern. Viele Mitglieder sind zur Hauptversammlung gekommen. Aus den Arbeitsbereichen gab es durchweg positive Berichte. Die Frie-Night und die Nova waren im vergangenen Jahr von Erfolg getragen und das digitale Gutscheinsystem ist auf einem guten Weg, so die Berichte.