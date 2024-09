Neue Flieger für die Bahn: DB setzt Langstrecken-Drohnen zur Streckenüberwachung ein

2 126 Kilometer pro Stunde schnell, 150 Kilometer Reichweite - die Deutsche Bahn setzt darauf, dass die neuen Drohnen die Streckenüberwachung deutlich schneller machen wird. Foto: Carsten Koall/dpa

Wenn nach einem Unwetter Bäume auf den Gleisen liegen, ist ein schneller Überblick über die Schäden für den Bahnbetrieb wichtig. Mit einer Neuanschaffung will die Bahn dabei ab 2025 schneller werden.









Berlin - Die Deutsche Bahn will ihr Schienennetz künftig auch mit Langstrecken-Drohnen überwachen. Der Einsatz werde ab dem nächsten Frühjahr erprobt, teilte der bundeseigene Konzern auf der Fachmesse Innotrans in Berlin mit. Dort präsentierte die Bahn auch einen Prototyp. "In Zukunft sollen insgesamt rund 100 dieser Drohnen deutschlandweit eingesetzt werden", hieß es.