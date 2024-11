Neue Filiale in St. Georgen: Aldi zurrt Eröffnungstermin fest

1 Der Parkplatz ist asphaltiert – auch das Gebäude ist augenscheinlich schon fast fertiggestellt. Bald wird die neue Aldi-Filiale in St. Georgen eröffnet. Foto: Helen Moser

Lange schon wird auf dem Areal direkt an der Bundesstraße 33 in St. Georgen gearbeitet – und lange stand die Frage im Raum: Wann eröffnet die neue Aldi-Filiale? Immer wieder wurde der angestrebte Eröffnungstermin nach hinten verschoben. Nun steht er fest.









Wann öffnet der neue Aldi-Markt in St. Georgen? Seit Monaten nimmt das Gebäude direkt an der Bundesstraße 33 samt Parkplatz und Außenanlagen immer mehr Form an. Mittlerweile sieht es stark danach aus, dass die Arbeiten sehr weit fortgeschritten sind. Und doch hielt sich Aldi in jüngerer Vergangenheit bedeckt, was die Eröffnung der Filiale angeht – wohl auch, da der Zeitplan seit Beginn des Bauprojekts immer wieder angepasst werden musste.