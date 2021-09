1 Oberbürgermeister Jürgen Roth (von links), Abteilungsleiter Markus Megerle, Diakon Michael Radigk und die Abteilungskommandanten Markus Reuter (Pfaffenweiler), Christian Krause (Schwenningen), Andreas Leute, Ralf Hofmann (beide Villingen) und Florain Stein (Marbach) während der Fahrzeugweihe nach der Schlüsselübergabe. Foto: Bombardi

Kommunales: Neue Fahrzeuge für Abteilungen / Weihe in kleinem Rahmen vor der Neckarhalle

Einen besonderen Moment erlebten mehrere hundert aktive Einsatzkräfte aus zehn Abteilungen der Feuerwehr VS als Jürgen Roth vor der Neckarhalle drei neue Löschgruppenfahrzeuge und zwei neue Kommandowagen übergab, welche Diakon Michael Radigk segnete.

Villingen-Schwenningen. Besonders war der Moment insbesondere deshalb, weil die Übergabe nahezu ohne externes Publikum erfolgte und von keinerlei weiteren Angeboten wie etwa einem Tag der offenen Tür begleitet war. Wie der stellvertretende Brandmeister Thomas Nagel in seiner Ansprache ausführte, ist die Übergabe mehrerer Fahrzeuge in der Gesamtstadt keine Seltenheit und erfolgte bereits zum vierten Mal.

Musikalisch eröffnete der Spielmannszug der Villinger Feuerwehr den kleinen Festakt. Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Markus Megerle dankte allen Beteiligten, die eine Veranstaltung in diesem Umfang ermöglichten. Oberbürgermeister Jürgen Roth lobte in seiner Rede eine leistungsstarke Feuerwehr, die bei einem jährlichen Gesamteinsatzaufkommen von rund 600 Fällen auf eine zuverlässige und moderne Ausstattung angewiesen ist. Roth verwies darauf, dass der Grundschutz auf einer städtischen Gesamtfläche von 165 Quadratkilometern hinsichtlich des fahrzeugtechnischen Bestands stets den Ansprüchen an eine moderne Wehr genügen muss.

Mit der Übergabe der Fahrzeuge sei die Stadt diesem Anspruch wieder gerecht geworden. Das erste Löschgruppenfahrzeug LF10 ging an die Abteilung Marbach und ersetzt ein Fahrzeug LF8/6 aus dem Jahr 1995. Seine Auslieferung für Gesamtkosten in Höhe von 335 000 Euro erfolgte bereits im Jahr 2020. Das zweite Löschgruppenfahrzeug LF10 erhält die Abteilung Pfaffenweiler und ersetzt ein Fahrzeug LF8/6 aus dem Jahr 1996. Die Kosten hierfür betrugen 401 530 Euro. Zum gleichen Preis ging ebenfalls ein LF10 an die Abteilung Villingen. Es ersetzt ein LF 16/12 aus dem Jahr 2000, das aufgrund von Getriebeproblemen nicht mehr einsatzfähig war.

Das Villinger Fahrzeug wird als Pool-Fahrzeug eingesetzt und kommt immer dann zum Einsatz, wenn andere Fahrzeuge aus Wartungs- , Instandsetzungs- oder Pflegegründen nicht einsatzbereit sind. Der Maximalzuschuss des Landes betrug für alle Fahrzeuge 92 000 Euro, Unterschiede in den Gesamtkosten erklären sich aufgrund der Ausstattung. Keinen Zuschuss gab es für die beiden Kommandowagen, deren Hauptaufgabe im Wesentlichen im Transport der Einsatzleitung mitsamt deren Ausrüstung, der Bereitstellung von Geräten zur Erkundung und Führung sowie zur Abwicklung des Funkverkehrs besteht.

In der Gesamtstadt gibt es sieben ehrenamtliche und drei hauptamtliche Einsatzleiter vom Dienst, denen die Kommandowagen 24 Stunden am Tag das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Zudem nutzen die Abteilungen aus Villingen und Schwenningen die Kommandowagen, deren Kosten sich auf jeweils rund 59 000 Euro belaufen. Symbolisch übergaben Oberbürgermeister Roth und Kommandant Megerle die Schlüssel der Fahrzeuge an die jeweiligen Abteilungskommandanten. Zudem gratulierte Roth fünf Einsatzgruppen zu ihren in der vergangenen Woche erfolgreich abgelegten Leitunsprüfungen für das Abzeichen in Bronze.

Im Anschluss an den öffentlichen Festteil vor der Halle folgte ein nicht-öffentlicher Teil in der Neckarhalle, bei dem die Einsatzkräfte über die "Strategie 2030" inklusive dazugehöriger Fahrzeugbeschaffung und Gebäudebestand diskutierten.