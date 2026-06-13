Neue Feuerwache in Lörrach: Räte begrüßen Feuerwehrstandort

Die gemeinsame Feuerwache Haagen und Hauingen soll an der Unterdorfstraße am Rand von Hauingen gebaut werden.

Schon länger ist klar, dass die künftige gemeinsame Feuerwache für Haagen und Hauingen im Gebiet Neumatt-Brunnwasser gebaut wird, der Grünzone zwischen den beiden Stadtteilen. Die ursprüngliche Idee, eine gemeinsame Feuerwache für alle drei nördlichen Teilorte zu bauen, war verworfen worden, da kein Standort gefunden wurde, von dem aus das gesamte Gebiet aller drei Teilorte innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist erreichbar wäre. Daher bleibt die Feuerwache Brombach erhalten.

Für Haagen und Hauingen kristallisiert sich nun ein konkreter Standort heraus. Die Ecke des Gebiets an der Unterdorfstraße, wo die Gartenstraße einmündet und angrenzend an die bestehende Bebauung, wurde von den Stadtplanern als die geeignetste ausgeguckt. Ein Grüngürtel soll als Lärmabstand zwischen Bebauung und Feuerwache entstehen.

Fragen zu den Sportflächen

Die gemeinsame Feuerwache Haagen und Hauingen soll an der Unterdorfstraße am Rand von Hauingen gebaut werden. Beide Ortschaftsräte halten das für richtig. Es gibt aber Fragen zur Fläche für den Sport.

Ein entscheidender Vorteil dieses Standortes ist es, dass die lauteren Nutzungen beieinander wären. Etwas südlich ist die Firma Boschert, die noch ein Stück in die heutige Grünfläche hinein erweitern möchte. In der südwestlichen Ecke zwischen Feuerwache, Boschert und Wiese sollen künftig die Sportanlagen sein. Weil das Gebiet dort als Mischgebiet eingestuft ist, gelten zudem nicht ganz so strenge Grenzwerte, was den Lärm anbelangt, erklärte Alexander Nöltner, Fachbereichsleiter Stadtplanung. Richtung Haagen hin ist eine weitere Grünzone angedacht, danach die Wohnbebauung, wo heute der SC Haagen und der Tennisclub sind. Als erstes soll die Feuerwache gebaut werden, danach die neuen Sportanlagen. Die Wohnbebauung mit insgesamt mindestens 300 Wohneinheiten soll danach womöglich in zwei Abschnitten erfolgen, aber voraussichtlich erst Mitte bis Ende der 2030er Jahre.

Welche Kriterien die Standortwahl beeinflussen

Verschiedene Kriterien spielten bei der Wahl des Standortes für die Feuerwache eine Rolle. So ist hier die Hochwassergefahr am geringsten. Schließlich sollte die Feuerwehr im Notfall nicht zuerst sich selber retten müssen, meinte Nöltner. Grundsätzlich sei das Grundstück, obwohl es tiefer liegt als die Straße, geeignet, wie hinzugezogene Architekten bestätigt hätten. Das zu lösen sei Aufgabe der Feinplanung, hieß es auf Bedenken in beiden Ortschaftsräten. Die geplante Feuerwache soll auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern entstehen. Vorgesehen sind eine Fahrzeughalle mit 16 Stellplätzen, Werkstätten, Schulungsräume, Verwaltungsbereiche, Räume für die Jugendfeuerwehr sowie ein Bereitschaftsbereich.

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Hinzu kommen eine rund 800 Quadratmeter große Übungsfläche mit einem bis zu 23 Meter hohen Übungsturm. Wie das konkret aussehen könnte, ist indessen noch völlig offen. Hinzu kommen 96 Stellplätze für die Feuerwehrleute, diese können aber teilweise auch vom Sport genutzt werden. Die Feuerwehr war in die Suche des Standortes eingebunden und hält ihn ebenfalls für den Besten, bestätigte Kommandant Michael Ortlieb.

Grundsätzlich wurde die Flächenaufteilung in beiden Ortschaftsräten in Hauingen und Haagen begrüßt. Christa Rufer (SPD) meinte, der Standort liege an der engsten Stelle der Unterdorfstraße.

Sie fragte, ob es nicht vorn beim Kreisverkehr besser gewesen wäre. Nach Abwägung aller Kriterien hätten die meisten Argumente für diese Stelle gesprochen, antwortete Nöltner. Der Hauinger Ortsvorsteher Günter Schlecht (SPD) forderte, dass die Verbindung für Fahrräder erhalten bleibt, die dort sehr beengt unterwegs sind. Das ganze Gebiet soll zwei Zufahrten erhalten. In Hauingen wurde begrüßt, dass keine Zufahrt durch die Mattenstraße, also über das Werksgelände von Boschert, geplant ist, weil dort tagsüber reger LKW- und Gabelstapler-Verkehr ist.

Flächenaufteilung wurde in beiden Räten begrüßt

Jörg Müller (Freie Wähler und Vorsitzender des SC Haagen) befürwortete auch den geplanten Standort für die Sportvereine und meinte, das solle möglichst zügig umgesetzt werden. Michael Winzer (SPD) meinte in Haagen hingegen, der Bereich für Wohnen scheine größer geworden zu sein, und er zweifelte, ob die für Sport anvisierte Fläche ausreicht. Das bezweifelte auch Eduard Wilhelm, Vorsitzender des Tennisclubs Haagen.

Sportvereine sollen eingebunden werden

Der Club habe schon jetzt fünf Plätze und wachse. Alexander Nöltner antwortete, der Bereich für Wohnen sei nicht größer geworden, aber schließlich sollen da 300 Wohneinheiten hinkommen. „Wir reden da nicht von einem Einfamilienhaus-Gebiet“, stellte er fest.

Eva Petersik (SPD) findet es deshalb wichtig, dass dort auch an einen Spiel- oder Bolzplatz gedacht wird. In beiden Ortschaftsräten wurde gefordert, aber auch zugesichert, dass mit den Sportvereinen bezüglich der weiteren Planungen Gespräche geführt werden.