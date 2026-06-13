Neue Feuerwache in Lörrach: Räte begrüßen Feuerwehrstandort

Die gemeinsame Feuerwache Haagen und Hauingen soll an der Unterdorfstraße am Rand von Hauingen gebaut werden.
Schon länger ist klar, dass die künftige gemeinsame Feuerwache für Haagen und Hauingen im Gebiet Neumatt-Brunnwasser gebaut wird, der Grünzone zwischen den beiden Stadtteilen. Die ursprüngliche Idee, eine gemeinsame Feuerwache für alle drei nördlichen Teilorte zu bauen, war verworfen worden, da kein Standort gefunden wurde, von dem aus das gesamte Gebiet aller drei Teilorte innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist erreichbar wäre. Daher bleibt die Feuerwache Brombach erhalten.