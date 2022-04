1 Andrang herrschte beim Warentauschtag in der Stadthalle. Foto: Stopper

Schon eine Stunde vor Beginn standen die ersten Schlange vor der Hechinger Stadthalle und wollten rein. Und als sich um 9 Uhr die Pforten öffneten, herrschte ein Riesenandrang. Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, kostenlos abgeben, damit sie andere, die sie brauchen, umsonst mitnehmen können – das Konzept ist ein Riesenerfolg. Auch dank vieler treuer und emsiger Helfer und Helferinnen.















Link kopiert

Hechingen -

Diesen enormen Ansturm in geordnete Bahnen zu lenken, das war wieder eine Herausforderung. Die Autos vor der Halle wurden mit Hilfe von Helfern entladen. Kartonweise wurden die Sachen in die Halle geschlappt, wo der ganze Saal voller Tische stand, an denen nach Themen geordnet Kleidung, Deko-Artikel, Küchensachen, Kinderspielzeug und weitere Dinge abgegeben werden konnten. Innen im Tischrund immer mindestens ein Helfer, der alles auf die Tische verteilte, außenrum Menschentrauben, die teilweise wie wild alles wieder abräumten. So ging das von 9 bis 13 Uhr.

Was da über die Tische ging, ließ wieder einfach nur staunen. Da gab es viel gut erhaltenes Geschirr und gute Küchengeräte. Haushaltsauflösungen oder ähnliches sind hier oft die Ursache, dass diese Sachen weggegeben werden. Aber auch Sportgeräte, Ski, Hüpfseile, Bälle – ein praktisch neuer Boxsack schaffte es nicht mal an den entsprechenden Tisch, denn ein Junge mit leuchtenden Augen fing ihn auf dem Weg ab. Am Textiltisch wurde probiert, viel auch für Kinder.

Und es kamen nicht nur Leute, die so wenig Einkommen haben, dass sie diese kostenlose Sachen brauchen. Viele kommen auch, weil sie aus ökologischen Gründen den Recycling-Gedanken mögen. Sie trage fast nur noch Second-Hand-Kleidung, sagte eine Frau, das gebe ihr ein gutes Gefühl, denn es sei doch totaler Wahnsinn, was da alles weggeworfen wird. Und gut aussehende Sachen seie da obendrein dabei.

Vier Stunden Trubel für die etwa 60 Helfer, darunter Gemeinderäte von der Bunten Liste und der SPD, Vertreter Hechinger Vereine, aber auch viele, die schon mehrfach hier mitgeholfen haben und diese Aktion nicht nur als Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft verstehen sondern auch als soziale Einrichtung. Beispielsweise Geflüchtete aus der Ukraine und andere Neuankömmlinge in Hechingen sind sehr froh, hier ohne Kosten dringende Sachen für die Alltagsbewältigung zu finden. Kinder brauchen Frieden sorgte wieder für das leibliche Wohl. Und weil viele Helfer schon Routine haben, ging das Aufräumen nach Hallenschluss erstaunlich schnell.