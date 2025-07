Über die beschränkt vorgenommene Ausschreibung des Loses Außenanlagen berichtete in der Sitzung des Gemeinderats der technische Bauhofleiter Ralf Herzog. Ihm zufolge wurden sechs Unternehmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Hälfte davon sei dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen.

Das wirtschaftlichste Angebot habe die Firma Peter Groß Infrastruktur aus Bösingen (vormals Bantle) mit einer Summe von 435 600 Euro unterbreitet. Darin berücksichtigt sei ein dreiprozentiger Preisnachlass in Höhe von rund 13 500 Euro.

Die Kostenberechnung habe bei 588 000 Euro gelegen, schilderte Herzog. Die Außenanlagen beinhalten neben der Modellage des Geländes vor allem die Herstellung der Zufahrt zu den Materialaußenboxen.

Nachdem nun alle Gewerke vergeben sind, summieren sich die bisherigen Baukosten auf circa 1,9 Millionen Euro. Nach Auskunft von Bürgermeister Michael Lehrer wurde damit gegenüber der Kostenkalkulation nahezu eine Punktlandung hingelegt.

Mit der Ausführung der Außenanlagen werde die Firma Groß in diesem Herbst beginnen, so dass eine feierliche Inbetriebnahme des Bauhofgebäudes noch in diesem Jahr erfolgen könne, stellte der Bürgermeister in Aussicht.