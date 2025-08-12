Neue Fahrbahnmarkierungen: Schura zeigt Verkehrssündern die Zähne

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Verkehrssituationen in Schura. Neue Fahrbahnmarkierungen sollen nun Abhilfe leisten und Autofahrer ausbremsen.
Um mehr Sicherheit auf den Ortsstraßen in Schura zu schaffen, hat Ortsvorsteher Wolfgang Schoch dieser Tage an kritischen Straßenkreuzungen im Ort sogenannte Haifischzähne aufsprühen lassen. Anlass hierzu seien mehrere Beschwerden von Anwohnern und auch seine eigene Wahrnehmung zum Verhalten mancher Autofahrer an kritischen Stellen gewesen, teilt Schoch mit.