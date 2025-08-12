Neue Fahrbahnmarkierungen: Schura zeigt Verkehrssündern die Zähne

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Verkehrssituationen in Schura. Neue Fahrbahnmarkierungen sollen nun Abhilfe leisten und Autofahrer ausbremsen.

Um mehr Sicherheit auf den Ortsstraßen in Schura zu schaffen, hat Ortsvorsteher Wolfgang Schoch dieser Tage an kritischen Straßenkreuzungen im Ort sogenannte Haifischzähne aufsprühen lassen. Anlass hierzu seien mehrere Beschwerden von Anwohnern und auch seine eigene Wahrnehmung zum Verhalten mancher Autofahrer an kritischen Stellen gewesen, teilt Schoch mit.

Viele ihm gemeldeten Beinaheunfällen, bei denen auch Kinder gefährdet waren, hätten ihn veranlasst, nach einer Lösung für mehr Sicherheit auf der Straße zu suchen, teilt der Ortsvorsteherweiter mit. So seien Kreuzungen im verkehrsberuhigten Bereichen von Autofahrern „sportlich“ überquert worden, ohne auf aufkommende Gefahren vorbereitet gewesen zu sein. Verleitet worden sind sie im Wesentlichen auch – so die Vermutung des Ortsvorstehers – durch einen entsprechenden Fahrbahnverlauf, der viele animierte, die Kreuzung in einem flotten Zug zu überqueren.

Mehr Aufmerksamkeit

Im Zusammenwirken mit dem Ordnungs- und Tiefbauamt der Stadt Trossingen sowie mit der Polizei wurden auf Bitten des Ortsvorstehers dieser Tage sogenannte Haifischzähne durch eine Fachfirma für Verkehrstechnik auf die Fahrbahnen aufgesprüht. Diese sollen nun die Autofahrer, die bislang rasch die Gefahrenstelle gedankenlos überquert haben, zu mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, vor allem gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmer, auffordern.

Unsere Empfehlung für Sie Verkehr in Trossingen So schnell wird in Schura gefahren Die Blitzer in Schura leisten aus Sicht der Ortsverwaltung gute Dienste. Das ergibt eine Auswertung von stationären Radargeräten.

Aufgesprüht worden sind die Haifischzähne an den Kreuzungen in der Albstraße, Fürstenbergstraße, Neuenstraße und Christian-Burgbacher-Straße. Mit dieser Maßnahme hofft Ortsvorsteher Wolfgang Schoch auf mehr Rücksicht in den ohnehin verkehrsberuhigten Bereichen.