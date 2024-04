Seit Freitag können die Besucher im Europa-Park die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ erleben. Tausende Gäste strömten am offiziellen Eröffnungstag in den neuen Kroatischen Themenbereich, schreibt der Park.

Es sind beeindruckende Bilder, die der Europa-Park zeigt: Die Besucher stehen entlang des gesamten griechischen Themenbereichs bis zur „Schweiz“ und „Frankreich“, um den neuen Themenbereich Kroatien zu sehen und mit der „Voltron Nevera“ zu fahren. Beeindruckend, jedoch nicht überraschend: Laut Europa-Park-Inhaber Roland Mack haben sich allein rund zehn Millionen Menschen online angesehen, wie der erste Zug der neuen Achterbahn geliefert wurde.

Im Gegensatz zu der Panne am Donnerstag, scheint am Freitag alles glatt zu gehen: Die Bilder des Europa-Parks zeigen strahlende Menschen, die mit der neuen Achterbahn fahren.

Sie kann bis zu 1.600 Fahrgäste pro Stunde befördern. Auch unsere Redaktion hat die Achterbahn schon getestet.

Das war die Schlange für den kroatischen Themenbereich am Eröffnungstag der „Voltron Nevera“. Foto: Europa-Park/EP

Der 1.385 Meter lange Multi Launch Coaster schlängelt sich mit zahlreichen neuartigen Fahrelementen durch eine authentische kroatische Landschaft. Heller Kalkstein, Ruinen, Mauerstücke sowie eine Vielzahl von Pflanzen, darunter auch ein 800 Jahre alter Olivenbaum, sorgen für mediterranes Flair. Die von Mack One erdachte Geschichte rund um den im heutigen Kroatien geborenen Wissenschaftler und Erfinder Nikola Tesla, der mit Hilfe des legendären Adventure Club of Europe das elektrische Zeitalter einläutet, zieht sich als roter Faden durch Attraktion und Themenbereich.

Neben der klassischen Warteschlange gibt es auch die Virtual Line

Schon von weitem prägen nicht nur die bis zu 32,5 Meter hohe Achterbahn, sondern auch zwei Voltron-Türme die erweiterte Silhouette des Europa-Parks. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim umfassenden Storytelling: Menschen werden durch Teslas bahnbrechende Entdeckung in kosmische Energie verwandelt und als Blitz von Turm zu Turm transportiert. Fahrgäste ab acht Jahren und 1,30 Meter Körpergröße erleben dieses Abenteuer mit „Voltron Nevera“ am eigenen Leib. Im Bahnhofsgebäude, das im Stil eines alten, kroatischen Wasserkraftwerks gehalten ist und von Tesla für seine Forschungen genutzt wird, stehen neben der klassischen Warteschlange auch Zugänge per reservierten Zeitfenstern (Virtual-Line) sowie für Einzelfahrer (Single Rider) zur Auswahl.

Die Fahrgäste der „Voltron Nevera“ stehen siebenmal Kopf, erleben 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück und den steilsten Launch der Welt von 105 Grad. Foto: Europa-Park

Entwickelt wurde die Achterbahn vom Typ „Stryker-Coaster“ vom Stammhaus Mack Rides. In etwas über zwei Jahren Bauzeit entstand der Multi Launch Coaster auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern neben dem Themenbereich Griechenland. Zahlreiche Gewerke und Geschäftsbereiche der gesamten Mack-Gruppe wirkten an der Umsetzung der von Mack One erdachten und konzipierten Attraktion mit und schufen so ein einzigartiges Gesamterlebnis. Sowohl Attraktion und Storytelling als auch Atmosphäre und Architektur stammen aus der Kreativschmiede des Europa-Park.

„Voltron Nevera“ stellt zahlreiche Rekorde auf

Adrenalinfans freuen sich über vier Beschleunigungen (Launches) und sieben Überkopf-Elemente (Inversionen). Der mit 105 Grad steilste Launch der Welt sorgt direkt nach dem Katapultstart für eine völlig neue Dimension des Adrenalinkicks. Zudem ist „Voltron Nevera“ einer der Launch Coaster mit den meisten Überkopf-Elementen weltweit sowie der längste Launch Coaster und die längste Achterbahn mit mehreren Überkopf-Elementen in Europa.

Kroatien und Nikola Tesla im Europa-Park entdecken

Im ersten Bauabschnitt des neuen Themenbereichs Kroatien wartet zudem das Eiscafé „Sunce i Lavanda“ mit Eisvariationen auf alle Gäste. Nikola Tesla selbst erwacht dort als täuschend echter Animatronic zum Leben und nimmt die Gäste mit auf die Geschichte rund um seine elektrisierende Erfindung. Der Shop „Suveniri Nikola“ bietet für alle Einkaufslustigen nicht nur eine kroatische Auswahl, sondern auch viele weitere Produkte rund um das Europa-Park Erlebnis-Resort. Beim Ćevapčići-Snack gibt es herzhafte Fladenbrottaschen und Kaltgetränke. In der neuen Ausstellung „Croatian Inspiration“ lassen sich spielerisch die wichtigsten Erfindungen und Errungenschaften Kroatiens entdecken. Im Traumzeit-Dome erkunden die Zuschauer beim 360-Grad-Abenteuer „Nikola Tesla’s Beautiful Croatia“ die vielfältigen Sehenswürdigkeiten Kroatiens. Bei der Eisshow „Surpr’Ice presents Energ’Ice“ treffen rund um Nikola Tesla die Athletik international preisgekrönter Eiskunstläufer auf pure Energie und Elektrizität.

Die Inhaberfamilie Mack blickte am Eröffnungstag in strahlende Gesichter. Foto: Europa-Park/EP

Das „Magic Cinema 4D“ im Französischen Themenbereich lädt die Besucher im Filmabenteuer „Voltron 4D“ ein, die bislang kaum bekannte Zeit von Nikola Tesla in Europa zu entdecken.