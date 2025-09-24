Neue Erkenntnisse zum Kloster: Was in St. Georgen direkt unter dem Asphalt schlummert

Einen Blick tief in St. Georgens Geschichte warfen Andre Gutmann und Bertram Jenisch bei einem Vortrag, zu dem der Verein für Heimatgeschichte eingeladen hatte.
Umfassend Einblick in die Geschichte des Klosters St. Georgen und den Wissensstand zu baulichen Strukturen erhielten Besucher eines Vortrags im Theater im Deutschen Haus. Eingeladen hatte der Verein für Heimatgeschichte als Redner den Historiker Andre Gutmann und den Mittelalterarchäologen Bertram Jenisch, die an Publikationen mitwirkten. Unter diesen ist auch das enzyklopädische, dreibändige „Badische Klosterbuch“, das unter anderem in der Geschichtstruhe des Vereins für Heimatgeschichte erwerbbar ist.