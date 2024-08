Neue Einsatzfahrzeuge: Durchbruch für BMW bei Südwest-Polizei

1 Einträchtig Seite an Seite: die neuen Polizei-Fahrzeuge von Audi, BMW und Mercedes Foto: Polizei Baden-Württemberg

Im Autoland Baden-Württemberg fährt man Mercedes oder Audi – alles andere galt als unpatriotisch. Nun bekommt die Polizei mehr als 300 BMW-Fahrzeuge. Warum lässt sich Mercedes abhängen?









Mit Behördenfahrzeugen hat BMW seit etlichen Jahrzehnten Erfahrung. Bereits in den 50er Jahren wurden die ersten Autos für den Polizeidienst umgerüstet. Heute sind in Bayern – wie in anderen Ländern und Staaten – Tausende von Streifenwagen mit dem Nierengrill und dem weißblauen Emblem unterwegs. Die Übergabe von neuen Fahrzeugen feiert der Hersteller gleichwohl gerne per Pressemitteilung. Mit der Marke sei man „bislang sehr gut gefahren“, ließ er sich etwa vom Münchner Innenminister Joachim Herrmann (CSU) belobigen.