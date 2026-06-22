Neue Einrichtung in Locherhof: Kitagebühren in Eschbronn werden mehrfach teurer

Die Zeichen mehren sich, dass der neue Kindergarten Eschbronn in Locherhof wunschgemäß zum 1. September dieses Jahres in Betrieb gehen kann. Ab da werden die Elternbeiträge steigen.

In der Sitzung des Gemeinderats sprach Bürgermeister Franz Moser von einer Baustelle, „die richtig gut läuft und Spaß bereitet“. Derzeit arbeite die Firma Schäfer Galabau aus Schönbronn mit Hochtouren an den Außenanlagen. Die Pflasterung nehme immer mehr Gestalt an. Derzeit werde die Außenverschalung der Fluchttreppe umgesetzt. Ein großes Ereignis habe vergangene Woche stattgefunden: „Nach halbjähriger Lieferzeit ist die Rampe jetzt gekommen und eingebaut“, schilderte der Bürgermeister.

Um das neue Gebäude herum seien dann alle Arbeiten bis auf die Bepflanzungen fertig. Hecken, Bäume und Sträucher würden witterungsbedingt erst im Herbst gepflanzt.

Sobald die Pflasterarbeiten erledigt und ein sicherer Zugang zum Gebäude gewährleistet seien, würden die Sanitär-Armaturen und Innentüren angeliefert und eingebaut.

Lieferung der Möbel

Für Ende Juli sei die Lieferung der Möbel und fest einzubauende Elemente wie Küche vorgesehen. Der Inbetriebnahme zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2026/2027 im September stünde somit nichts im Wege. Begonnen wurde mit dem Rückbau des ehemaligen Grundschulgebäudes im März 2025. Bereits da wurde das Ziel verfolgt, den neuen Kindergarten im Sommer 2026 zu beziehen.

Nach dem aktuellen Sachstandsbericht zur Baumaßnahme hatte der Gemeinderat über die Anpassung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028 zu beschließen.

Bürgermeister Franz Moser verwies auf die Empfehlungen der Vertreter des Städtetags, Gemeindetags und Kirchenleitungen, die 4,5 Prozent ab September 2026 und vier Prozent im Jahr darauf vorschlagen. Angesichts der Haushaltslage von Eschbronn sei es ratsam, den Empfehlungen zu folgen, um bei Förderanträgen an den Ausgleichstock keine Nachteile zu erleiden. Von den Trägerverbänden werde ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent angestrebt. In Eschbronn liege dieser in 2026 bei 10,7 Prozent nach 13,7 Prozent im Jahr davor. „Die Verschlechterung ist teilweise dem Umstand geschuldet, dass die Personalkosten durch den neuen Kindergarten seit Januar gestiegen sind, die höheren Beiträge aber erst ab September fließen. Unabhängig davon werden wir in den Folgejahren eine Quote von 15 Prozent kaum erreichen“, räumte der Bürgermeister ein.

Rat Rainer Scheck wollte wissen, wie hoch die Landesförderung an den Kosten des Kindergartens ist. Laut Moser lag sie 2024 bei rund 37 Prozent, wird aber 2025 und 2026 geringer ausfallen. Grund sei, dass der Zuschuss für eine zusätzliche Gruppe erst in 2028 gezahlt und dann bei circa 40 Prozent liegen werde. Die vorgeschlagene Erhöhung basiere auf einer Öffnungszeit von 30 Stunden pro Woche. In Eschbronn betrage sie für den Regelkindergarten und für die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) jeweils 34,25 Stunden. Berechnet würden den Eltern aber nur 33 Stunden, erklärte Moser.

Die Gebühr für ein Kind in der Regelgruppe beträgt derzeit 194 Euro, steigt ab September auf 202 Euro und im Jahr darauf auf 212 Euro pro Monat. Für ein zweites Kind sind in der gleichen Reihenfolge 150 Euro, 158 Euro und 165 Euro monatlich zu entrichten. Die Betreuung in einer VÖ-Gruppe kostet aktuell 232 Euro (für zweites Kind 179 Euro), nach der Erhöhung 252 Euro (197 Euro) und im Jahr darauf 264 Euro (205 Euro).

Die in Eschbronn neu eingerichtete Kinderkrippe ab September kostet fürs erste Kind monatlich 451 Euro und steigt ein Jahr später auf 470 Euro. Für ein zweites Kind sind 336 Euro und 351 Euro fällig. Die Anpassung der Elternbeiträge sowie die Änderung der Kindergartengebührensatzung beschloss der Gemeinderat jeweils einstimmig.