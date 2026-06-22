Neue Einrichtung in Locherhof: Kitagebühren in Eschbronn werden mehrfach teurer

Die Zeichen mehren sich, dass der neue Kindergarten Eschbronn in Locherhof wunschgemäß zum 1. September dieses Jahres in Betrieb gehen kann. Ab da werden die Elternbeiträge steigen.
In der Sitzung des Gemeinderats sprach Bürgermeister Franz Moser von einer Baustelle, „die richtig gut läuft und Spaß bereitet“. Derzeit arbeite die Firma Schäfer Galabau aus Schönbronn mit Hochtouren an den Außenanlagen. Die Pflasterung nehme immer mehr Gestalt an. Derzeit werde die Außenverschalung der Fluchttreppe umgesetzt. Ein großes Ereignis habe vergangene Woche stattgefunden: „Nach halbjähriger Lieferzeit ist die Rampe jetzt gekommen und eingebaut“, schilderte der Bürgermeister.