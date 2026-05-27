Neue Einrichtung in Hechingen: Ein sicherer Ort, abseits des Elternhauses

Das Diasporahaus Bietenhausen hat in Hechingen die bislang erste und einzige Inobhutnahmestelle im Zollernalbkreis eröffnet.

Das Diasporahaus Bietenhausen hat in Hechingen eine Inobhutnahmestelle für Kinder ab zwölf Jahren eröffnet. Das Gebäude befindet sich im Besitz des Vereins, der das Projekt seit gut einem Jahr akribisch vorbereitet hatte. Von außen zu erkennen ist die Einrichtung als solche nicht, denn die Kinder und Jugendlichen sollen dort eine sichere Umgebung finden, die ungestört bleibt.

Sieben Zimmer stehen bereit, um dort ad hoc Betroffene aufzunehmen. Zwar ist die Einrichtung offiziell erst am Freitag eröffnet worden, in Betrieb ist sie schon seit dem 15. März. Seither sind dort 13 Personen betreut worden. Die Gründe für Inobhutnahmen sind überaus unterschiedlich. Aber die Schicksale, die dahinterstehen, sind prekär und reichen von Gewalt bis Vernachlässigung.

Das ist das Team, das die Kinder und Jugendlichen in der Inobhutnahmestelle betreut. Foto: Alexander Kauffmann

In der neuen Einrichtung in Hechingen sollen die in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen neuen Halt und neue Perspektiven finden. Dort ist ausgebildetes Personal, das ein offenes Ohr hat, sich um die einzelnen Fälle kümmert und auch die Tagesabläufe strukturiert.

Sieben Personen hat das Diasporahaus in der Inobhutnahmestelle im Einsatz: „Es geht nicht nur um die Räume, sondern auch um die Menschen, die den Unterschied machen“, sagte Lena Exner, die die Einrichtung leitet.

Jugendamt entscheidet

Wie die Kinder und Jugendlichen in die Inobhutnahmestelle kommen? „Das entscheidet das Jugendamt“, erklärt André Guzzardo, Vorstandsvorsitzender und Leiter des Diasporahauses, auf Nachfrage. Demnach können Hinweise von Ärzten, Polizei oder auch von Lehrern kommen. Das Jugendamt prüft daraufhin einen Fall darauf, ob sofortiges Handeln notwendig ist.

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Ist ein Kind mindestens zwölf Jahre alt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nach Hechingen kommt. Bevor es die Inobhutnahmestelle gab, waren die Betroffenen auf Wohngruppen des Diasporahauses verteilt worden, in denen einzelne Plätze eingestreut waren. Und während die Betroffenen in der Inobhutnahmestelle wohnen, wird geklärt, ob sie in ihre Familien zurückkönnen.

Vorstandsvorsitzender und Leiter des Diasporahauses, André Guzzardo, beglückwünscht bei der offiziellen Eröffnung Bereichsleiterin Lena Exner, die die neue Inobhutnahmestelle leitet. Foto: Alexander Kauffmann

Wie Georg Link, Sozialdezernent des Zollernalbkreises, auf Nachfrage berichtet, haben die betroffenen Eltern „oftmals so viele eigene Probleme, dass sie mit ihren Kindern überfordert sind“. Im Jahr 2025 gab es im Zollernalbkreis demnach 70 bis 80 Inobhutnahmen. So steht diese Maßnahme zwar nicht auf der Tagesordnung, aber sie kommt regelmäßig vor. Ziel sei in der Regel (aber nicht immer), dass die Kinder zurück zu ihren Familien können, indem die Eltern sozusagen ambulante Hilfe in den eigenen vier Wänden erhalten.

Vieles neu gemacht

Für die neue Inobhutnahmestelle, die die erste und bisher einzige im Zollernalbkreis ist, gab es viel vorzubereiten. Bereichsleiterin Lena Exner berichtet von den konzeptionellen Vorarbeiten, zu denen unter anderem die pädagogischen Angebote gehören, Absprachen mit dem Jugendamt und mehrere „Methodentage“. Wohngruppenleiter Artur Grebenkov erzählt ferner von den Umbauarbeiten: So sind neue Wände eingezogen worden, neu sind die Heizkörper und der Fußboden.

So sieht eines der Zimmer aus, in das in Obhut genommene Personen einziehen werden. Foto: Alexander Kauffmann

Während der offiziellen Eröffnung hatten die Besucher die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen. Und ja, das Gebäude wirkt offen und einladend. Die Zimmer sind pragmatisch-angenehm ausgestattet. Auf dem Schreibtisch steht das Willkommenspaket, das aus Sprudel, Lappen, Badsachen und einem Stofftier besteht. Zudem laden die Sitzgelegenheiten direkt an den großen Fenstern im Zimmer des Wohngruppenleiters zum Verweilen ein.

Über das Diasporahaus

Das Diasporahaus Bietenhausen e.V. zählt nach eigenen Angaben rund 425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die circa 600 Kinder, Jugendliche und Familien im Zollernalbkreis und im Landkreis Tübingen in unterschiedlichen Angebotsformen betreuen. Das Diasporahaus arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Familien, die überwiegend von schweren Lebensereignissen betroffen sind und oft vergeblich versucht haben, damit alleine fertig zu werden, um diese zu bewältigen. Seit 1895 ist das Diasporahaus ein gemeinnützig eingetragener Verein mit diakonischer Tradition und Kompetenz in Erziehung und Bildung. Der Hauptsitz des Diasporahauses befindet sich – wie es der Name sagt – im Rangendinger Teilort Bietenhausen.