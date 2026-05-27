Neue Einrichtung in Hechingen: Ein sicherer Ort, abseits des Elternhauses

Das Diasporahaus Bietenhausen hat in Hechingen die bislang erste und einzige Inobhutnahmestelle im Zollernalbkreis eröffnet.
Das Diasporahaus Bietenhausen hat in Hechingen eine Inobhutnahmestelle für Kinder ab zwölf Jahren eröffnet. Das Gebäude befindet sich im Besitz des Vereins, der das Projekt seit gut einem Jahr akribisch vorbereitet hatte. Von außen zu erkennen ist die Einrichtung als solche nicht, denn die Kinder und Jugendlichen sollen dort eine sichere Umgebung finden, die ungestört bleibt.