In Rust finden die Ehrungen besonderer Leistungen nun in einer neuen eigenen Veranstaltung statt.

Das erste Mal fand die Ehrungsveranstaltung der Gemeinde Rust in einem extraneuen Rahmen statt. „Wir haben extra einen neuen Ehrungsrahmen geschaffen, um die Leistungen und Verdienste ganz explizit in einem kleinen Festakt auszuzeichnen, ohne dass diese in einem langen Neujahrsempfang untergehen“, erklärt Bürgermeister Kai-Achim Klare die Neuerung.

Neben sportlichen Erfolgen wurden Blutspender ausgezeichnet, die regelmäßig die Blutspendetermine des DRK-Ortsvereins nutzen. So wurden im Ruster Rathaus Florian Balzer, Denis Lehmann und Dietmar Herdrich für zehn freiwillige Blutspenden geehrt. Anna Lang, Jessica Kolb und Ute Klausmann erhielten die Ehrennadel für 25 Blutspenden. Klare betonte die Wichtigkeit des Blutspendens. „Jährlich werden alleine in Deutschland rund 3,5 Millionen Spenden benötigt“, sagt Klare, der sich bei allen Spendern bedankte.

Die Sportlerehrung der Gemeinde wurde den Herren 50 des TC 80 Rust zuteil. Sie gewannen dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge die Tennis-Meisterschaft in der zweiten Bezirksliga. Bürgermeister Klare gratulierte ihnen und dankte allen Ruster Vereinen. Das bei ihnen gelebte Miteinander sei das „Herz unserer funktionierenden Dorfgemeinschaft“, so Klare.