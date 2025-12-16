Neue Ehrenordnung in Egenhausen: Wer künftig einen offiziellen Nachruf am Grab erhält

In Egenhausen gibt es eine neue Regelung für offizielle Nachrufe am Grab: Welche Persönlichkeiten in Zukunft so gewürdigt werden sollen.
Die Gemeinde Egenhausen hat ihre Ehrenordnung überarbeitet. Der Gemeinderat stimmte einstimmig einer Ergänzung zu, die künftig auch ehemaligen Amtsträgern und besonders engagierten Persönlichkeiten einen offiziellen Nachruf am Grab ermöglicht – all jene, die sich über viele Jahre hinweg für das Gemeinwohl eingesetzt oder eine besondere Auszeichnung erhalten haben.