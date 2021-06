Schwarzwaldverein Uta Schumacher stellt Ortsgruppe Loßburg-Rodt neu auf

Was hat eine fast 25 Jahre alte Informationstafel im Wald mit der neu aufgestellten Ortsgruppe Loßburg-Rodt des Schwarzwaldvereins zu tun? Vorsitzende Uta Schumacher verrät, was die Ortsgruppe in den kommenden Monaten vor hat und was den Start erschwert.