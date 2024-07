Neue Direktorin im Porträt: Warum sich Nicole Kienzle auf Anhieb ins Lahrer Amtsgericht verliebt hat

1 Die neue Direktorin am Lahrer Amtsgericht, Nicole Kienzle, spricht über ihre ersten Tage. Foto:

Nicole Kienzle ist die neue Direktorin am Lahrer Amtsgericht. Unserer Redaktion verriet sie, auf welche Aufgaben sie sich besonders freut und warum sie das Aufstehen für die Richter als essenziell erachtet.









Eigentlich, erzählt Nicole Kienzle beim Besuch unserer Redaktion lachend, wollte sie als Jugendliche Tierärztin werden. „Doch bei einem Praktikum habe ich festgestellt, dass ich kein Blut sehen kann“, erzählt sie weiter. Gelandet ist sie schließlich im Jura-Studium. Auch wenn niemand aus ihrer Familie etwas in dieser Richtung gemacht hat – ihr Vater war Braumeister, ihre Mutter in der Textilbranche – fand sie dies „irgendwie naheliegend. Ich bin ganz gut im logischen Denken“, erklärt die 54-Jährige. Das Studium in Konstanz mit anschließender Promotion habe ihr große Freude bereitet und war letztlich der Grundstein für ihre neue Position in Lahr.