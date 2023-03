1 Gemeinsam mit Pfarrerin Silke Bauer-Gerold säte die neue Diakonin Annika Pagano Weizen. Foto: Susanne Conzelmann

„Ein Mann ging auf sein Feld, um dort Getreide zu säen. An manchen Stellen des Feldes war viel Erde, an anderen waren Felsen mit nur wenig Erde. Auf dem Feld war dazu ein kleiner Weg, auch dort fielen Körner hin. Der Mann sah auch, dass an einigen Stellen des Feldes Unkraut und Dornen wuchsen. Überall lagen Samenkörner verteilt. An welchen Stellen wohl Getreide wachsen würde?“ Jesus sprach oft in Gleichnissen wie diesem. Seine Geschichten waren lebensnah, meist leicht zu verstehen und holten die Menschen in ihrer Lebenssituation ab. Das „Gleichnis vom Sämann“ passt auf die vielen Nachfolger, die auch heute noch Gottes frohe Botschaft unter die Leute bringen – also auch für die „Säfrauen“. Und davon hat Albstadt seit März eine mehr.

Besser gesagt: Die evangelischen Kirchengemeinden Tailfingen, Pfeffingen, Burgfelden und Onstmettingen, die sich wieder zusammengetan haben, um die Stelle einer Diakonin zu finanzieren. So waren am Samstagabend in der Onstmettinger Kirche auch Menschen aus allen Gemeinden dabei, um die Verpflichtung Annika Paganos mit Gebeten und Glückwünschen zu begleiten.

Annika Pagano wuchs in Tailfingen auf

Annika Pagano ist ein Albstädter „Eigengewächs“. Die heute 30-Jährige wuchs seit 1999 in Tailfingen als Annika Strohmaier auf, besuchte Waldheim und Jugendgruppen des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM), arbeitete dort auch an verantwortlicher Stelle mit und entschloss sich, nach ihrer Ausbildung als Jugend- und Heimerzieherin noch ein berufsbegleitendes Studium dranzuhängen. Im CVJM-Kolleg Kassel studierte sie Theologie mit Schwerpunkt Gemeindepädagogik, ihre Aufbauausbildung zur Diakonin schließt sie im Herbst ab. Nach dem Studium arbeitete sie für drei Jahre als Jugendreferentin in Bad Urach/Münsingen und bewarb sich dann erfolgreich für die Stelle als Diakonin in den Kirchengemeinden „Albstadt-Nord“.

Zielgruppe der Arbeit sind die 25- bis 50-Jährigen

Was werden ihre Aufgaben sein? Ihre Zielgruppe sind die 25- bis 50-Jährigen. Ein „steiniger Boden hier auf der Alb“, wie Pfarrer Christoph Fischer in seiner Predigt scherzhaft andeutete. Dass die quirlige Annika Pagano dafür genau die richtige sei, daran ließen die beiden „Zeuginnen“, die neben einigen Kirchengemeinderäten aus den einzelnen Gemeinden der Einsegnung am Altar beiwohnten, keinen Zweifel: Svenja Gonser, früheres Waldheimkind von „Annika mit den roten Haaren“, lobte deren Kreativität, Wegbegleiterin Verena Lohr ihren Tatendrang und ihr Organisationstalent. Dies möchte Annika Pagano auch gleich zu Beginn in ihre neue Arbeitsstelle einbringen, vor allem bei der Planung und Organisation des zweiwöchigen Zeltfestivals „Gut Trauf“, das am 18. Juni beim Tailfinger Lerchenfeld beginnen wird. Auch in der Elternarbeit möchte sie sich engagieren, in Kürze wird sie bei der Tailfinger Kinderbibelwoche in den Osterferien ein „Elterncafé“ anbieten. Bis dort wird dann auch der „Lätare-Weizen“ – benannt nach dem Sonntag in der Mitte der Passionszeit –, den Pagano mit Pfarrerin Silke Bauer-Gerold symbolisch einsäte, schon erste hoffnungsvolle grüne Halme haben.