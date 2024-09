Neue Details im Geiselnahme-Prozess: Die Mutter der mutmaßlich entführten Berlinerin kommt in Offenburg zu Wort

1 Rechtsanwalt Patrick Hinderer (rechts) verteidigt mit Rechtsanwalt Christian Rode den angeklagten 23-Jährigen – hier in Handschellen am Montag im Landgericht Offenburg. Foto: Piskadlo

Der Prozess um die mutmaßlich entführte Berlinerin ging heute im Offenburger Landgericht in die nächste Runde. Elf Zeugen waren geladen, darunter auch die Mutter der Klägerin. Sie gab wieder, wie ihre Tochter den Vorfall im Februar erlebt hatte.









Link kopiert



Es sind schaurige Szenen, die am Montag in der rund siebenstündigen Verhandlung im Offenburger Landgericht geschildert wurden. „Sie wurde in der Nacht mit Kabelbindern gefesselt und in ein Auto gesteckt“, gab die Mutter der jungen Berlinerin das wieder, was ihre Tochter ihr nach der mutmaßlichen Entführung erzählt hatte. Während der Fahrt von Berlin in die Ortenau habe die 18-Jährige den Angeklagten sexuell befriedigen müssen. Um nicht auf Raststätten halten zu müssen, tankte er seinen Wagen am Waldrand mit Diesel aus vorbereiteten Kanistern. In Steinach angekommen, sei sie bis zu zehn Mal vergewaltigt worden, so die Mutter.