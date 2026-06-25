Lutz Meschke erweist sich auch in eigener Sache als Finanzgenie. Die Porsche AG gewährte ihm mit einer ungewöhnlichen Begründung eine 23-prozentige Gehaltserhöhung
Lutz Meschke gilt als Finanzgenie. Dem ehemaligen Finanzchef der Porsche AG gelang es, gegen erheblichen Widerstand des Mutterkonzerns Volkswagen, die Porsche AG wieder an die Börse zu bringen. Auch wenn die Aktie seitdem deutlich an Wert verloren hat, gilt dieses milliardenschwere Projekt unter seiner Führung bis heute als finanzstrategisches Meisterstück.