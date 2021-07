1 Foto: Schwarzwälder Bote

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung dürfen weniger Fans gegen Schalke in die MS Technologie-Arena.

Kurz vor dem Start des Online-Ticketvorverkaufs für das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 erreichte die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen die Nachricht, dass eine neue Corona-Verordnung Sport in Kraft tritt. Dies bedeutet, dass für die Partie am Sonntag, 8. August (15.30 Uhr), statt der ursprünglich zugelassenen 60 Prozent nur 50 Prozent Zuschauer in die MS Technologie-Arena dürfen. Dies entspricht einer Kapazität von 4992 Zuschauern. Dies teilte der FC 08 mit.Foto: Marc Eich