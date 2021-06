1 Corona-Schnelltests sind in vielen Bereichen die Eintrittskarte. Foto: ©sutthinon602 – stock.adobe.com

Eine Reihe von Lockerungen von der Corona-Verordnung treten im Landkreis Freudenstadt am Montag, 7. Juni, in Kraft. Ein Überblick.

Kreis Freudenstadt - Möglich ist dies durch die Öffnungsstufe zwei, die seit Freitag, 4. Juni, in Kraft ist. Darauf weist das Landratsamt Freudenstadt hin. Das Land hat dazu sein Regelwerk konkretisiert. Die wichtigsten Änderungen:

Führungen: Touristische Veranstaltungen im Freien wie Natur- oder Stadtführungen und in geschlossenen Räumen wie beispielsweise Museumsführungen können wieder mit bis zu 20 Teilnehmern stattfinden. Vortrags- und Informationsveranstaltungen sind im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Teilnehmern möglich. VHS/Kunst/TanzAn Volkshochschulen und ähnlichen Bildungseinrichtungen sind Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und im Freien erlaubt. Der Betrieb von Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballettschulen und vergleichbaren Einrichtungen ist für Gruppen von 20 Schülern gestattet.

Sport und Fitness: Der Betrieb von Sportanlagen und -stätten sowie Fitness- und Yogastudios sowie vergleichbarer Einrichtungen ist für "kontaktarmen Freizeit- und Amateursport allgemein" gestattet. Es gilt eine Begrenzung von 20 Quadratmetern pro Person. Für nicht im Verein organisierte Angebote, etwa freie Wandergruppen, gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Organisierter Vereinssport sowie der allgemeine Hochschulsport darf auch außerhalb von Sportanlagen und Sportstätten innen und außen stattfinden. So dürfen etwa Vereinsmannschaften beispielsweise im Wald joggen. Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports und des Profi- und Spitzensports sind ohne Teilnehmerbegrenzung im Freien mit bis zu 250 Zuschauern und in geschlossen Räumen mit bis zu 100 Zuschauern möglich.

Freizeit: Auf weitläufigen Freizeitanlagen im Freien wie Minigolfplätzen, Bootsverleihen oder Hochseilgärten dürfen auch mehrere Gruppen von bis zu 20 Personen getrennt voneinander aktiv sein. Voraussetzung ist, dass sich die Gruppen untereinander nicht begegnen und durchmischen.

Gaststätten und Bars: Eine Klarstellung der Abstandsregelungen in Gaststätten, Shisha- und Raucherbars: Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den an unterschiedlichen Tischen sitzenden Personen gewährleistet ist. Shisha- und Raucherbars dürfen ebenfalls analog zu den Gaststätten von 6 bis 22 Uhr öffnen. Rauchen in Gaststätten, Shisha- und Raucherbars – auch von Shishas – ist jedoch nur im Freien gestattet.

Sitzungen und Tagungen: Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, etwa GmbHs oder KGs, von Vereine sowie Betriebsversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner sind mit bis zu 250 Teilnehmern im Freien und mit bis zu 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen möglich. Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, sind mit bis zu 250 Teilnehmern im Freien und mit bis zu 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen möglich.

Vergnügungsstätten:Vergnügungsstätten wie Spielhallen- und banken, Wettvermittlungs- und -annahmestellen oder Bowling- und Billardcenter dürfen wieder von 6 bis 22 Uhr öffnen. Dabei ist die Anzahl der Besucher auf maximal eine Person pro 2,5 Quadratmeter Gastraumfläche zu begrenzen. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den sich an unterschiedlichen Spielautomaten oder Tischen befindlichen Personen gewährleistet ist. Rauchen ist generell nur außerhalb von geschlossenen Räumen gestattet.

Schutzkonzepte: Für alle diese Punkte muss ein Test- und Hygienekonzept vorhanden sein. Dies bedeutet, dass ein Genesenen- oder Impfnachweis oder ein tagesaktueller Coronatest vorliegen sowie Hygienemaßnahmen vor Ort und Kontaktdokumentation erfolgen muss. Schulen:Für Schüler ist die Vorlage eines von der Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, künftig für den Zutritt zu allen zulässigen Angeboten ausreichend.