Neue Corona-Variante in der Bretagne

1 Über PCR-Tests könnte der Nachweis der neuen Variante des Coronavirus erschwert sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Michael Kappeler

In Frankreich ist eine neue Variante des Coronavirus gemeldet worden. Der Nachweis der Variante könnte über PCR-Tests erschwert sein. Mehrere Patienten mit typischen Symptome von Covid-19 hätten ein negatives PCR-Testergebnis erhalten.

Paris - Frankreichs Gesundheitsbehörden haben eine neue Variante des Coronavirus gemeldet, bei der ein Nachweis über die herkömmlichen PCR-Tests erschwert sein könnte. Es habe mehrere Patienten gegeben, die typische Symptome von Covid-19 aufgewiesen, aber ein negatives PCR-Testergebnis erhalten hätten, teilte die Generaldirektionen des französischen Gesundheitsministeriums mit.

Auch interessant: Corona-Test positiv – So geht es Infizierten

Aufmerksam wurden die Behörden demnach bei einem Ausbruch in einem Krankenhaus in Lannion in der Bretagne. „Die ersten Analysen dieser neuen Variante lassen nicht den Schluss zu, dass sie ernster oder übertragbarer ist als das ursprüngliche Virus“, hieß es. Eingehende Untersuchungen seien im Gang.

Die Gesundheitsbehörden stuften die Variante als „variant under investigation“ ein, also eine genau zu beobachtende. Die Generaldirektion betonte, dass Viren sich ständig weiterentwickeln und dementsprechend Systeme zur Überwachung eingerichtet worden seien.