1 Das Dashboard des Landratsamtes hat seit wenigen Tagen neue Rubriken zu der Corona-Statistik. Foto: Strohmeier

Die Corona-Pandemie stellt einen vor besondere Herausforderungen. Welche Regeln gelten? Wie hoch sind welche Zahlen und vor allem was bedeuten diese tatsächlich? Ein nahezu täglicher Veränderungsprozess, der auch bei den zuständigen Behörden zum Alltag gehört.

Villingen-Schwenningen - Nichts ist so beständig wie die Veränderung – ein Satz, der die Corona-Pandemie ziemlich gut beschreibt. Während sich beispielsweise die Infektionszahlen, Inzidenzen oder die Anzahl der Geimpften permanent verändern, ändert sich auch die Bedeutung der einzelnen Indikatoren für die Pandemielage. Aus diesem Grund befindet sich auch das Landratsamt im stetigen Anpassungsprozess. So gestaltete die Behörde vergangene Woche das "Dashboard" auf ihrer Homepage neu. Auch, weil für Bürger mit der Zeit andere Zahlen an Wichtigkeit gewonnen haben.

