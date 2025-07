In unmittelbarer Nähe zum Müllheimer Bahnhof haben Eren und Cem Gündüz Anfang Juli die „PM’s 10 Bar“ eröffnet. Die Bar befindet sich im Obergeschoss der Klosterrunsstraße 19, direkt über den Räumen der Tanzschule Gennaro & Cristian.

Der 39-jährige Eren Günduz hat das Barkeeper-Handwerk von der Pike auf gelernt und verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung und stand lange hinter der Theke der ehemaligen Müllheimer Bar „Circo Loco“ von Simon Geiger und Tobias Hurst am Markgräfler Platz. Seine Barkeeper-Ausbildung hat er an einer Schule in Österreich absolviert, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein 32-jähriger Neffe Cem hat zuletzt die „Escobar“ an der Hauptstraße in der Müllheimer Unterstadt betrieben. Dort seien aber die Räumlichkeiten zu klein gewesen und es habe zu wenig Parkplätze gegeben, begründet er den Umzug ins Gewerbegebiet am Müllheimer Bahnhof. Hier gebe es – vor allem in den Abendstunden – genügend öffentliche Parkplätze.

„PM“ stehe für die Anfangsbuchstaben von Cems Schwiegervater Peter und dem Großvater der beiden, Mansur, erklärt Eren Günduz auf die Frage nach dem Namen der Bar.

„Wir wollen Jung und Alt zusammenbringen“, sagt Cem Gündüz auf die Zielgruppe der Bar angesprochen. Das Lokal verfügt über zwei, jeweils mit einer Bar, ausgestatteten Räume und hat eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Noch fehlt ein Teil der Ausstattung, der kleinere Raum soll mit elektronischen Dart-Spielen und einem ebenfalls elektronischen Spieltisch ausgestattet werden. Der zweite Raum bietet eine gemütliche Lounge-Atmosphäre. Dieser kann auch – mit oder ohne Barkeeper – für Familien- oder Firmenfeste gemietet werden. Auch sind eigene Veranstaltungen geplant. Los geht’s am Samstag, 26. Juli, ab 22 Uhr mit einer Karaoke-Party.

Die Karte ist übersichtlich gehalten und umfasst sowohl Old-School-Cocktails als auch angesagte Trend-Cocktails wie beispielsweise Lillet Wild Berry. Bei den Old-School-Cocktails nennt Eren Gündüz unter anderem Long Island Ice Tea, Planters Punch, Tom Collins oder Gin Fizz. Wenn ein Cocktail mal nicht auf der Karte steht, aber die Zutaten vorhanden sind, könne er diesen natürlich auch „bauen“, sagt der gelernte Barkeeper. Außerdem gibt es verschiedene alkoholfreie Cocktails.

Natürlich gebe es auch Bier und Weizen, insbesondere die bei jungen Leuten angesagten Sorten, aber auch Softgetränke, Eistee und Säfte sowie Kaffee. Auf Vorbestellung gibt es auch bargerechtes Fingerfood, sagt Eren Günduz. Ansonsten gebe es die klassischen Snacks wie Chips, Erdnüsse oder Salzbrezeln.

Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 2 Uhr sowie Freitag und Samstag von 16 bis 5 Uhr.