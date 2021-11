2 Die Innenstadt zu beleben ist eine der Aufgaben der neuen Citymanagerin. Foto: Archiv















Calw hat eine Citymanagerin. Und die kommt gleich im Doppelpack – mit "Citydog" Sofia. In den kommenden Tagen werden die beiden ihr Büro in der Marktstraße beziehen.

Die neue Calwer Citymanagerin tritt ihre Stelle alsbald an. Die Stadt Calw kennt sie bereits vom Studium. Klug hatte hier 2004 ihr Studium des Medien- und Kommunikationsmanagements begonnen. Bevor Klug aber wieder zurück in die Hesse-Stadt fand, folgten berufliche Stationen in Agenturen, bei denen sie unter anderem im Veranstaltungsmanagement gearbeitet hat, Marketing-Abteilungen von Unternehmen oder zuletzt einem Start-up, das sich mit 3D-Druck befasst. Dort hat Klug neben dem Marketing praktisch alle organisatorischen Tätigkeiten in die Hand genommen – und wurde im Januar zur Prokuristin ernannt.

Durch Zufall, oder vielmehr, weil Klug und ihr Ehemann bald im Kreis Calw heimisch werden – sie bauen in Nagold-Hochdorf – stieß sie im Frühjahr auf die Stellenausschreibung für den Citymanager in Calw. "Ich dachte, vielleicht soll es so sein", erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie bewarb sich, der Rest ist Geschichte.

"Ich freue mich riesig", schwärmt die 38-Jährige. Nachhaltig etwas zu schaffen, reize sie an der neuen Stelle besonders. Und das Wir-Gefühl in der Stadt durch verschiedene Aktionen zu stärken. "Das ist mein großes Ziel."

Johanna Klug kommt nicht alleine nach Calw. Mit im Schlepptau hat sie immer ihre "Kollegin", die Mischlingshündin Sofia. Den ersten Calwer "Citydog". Wie man auch gut auf ihrem Halstuch, das Klug eigens hat anfertigen lassen, lesen kann.