Neue Chefärzte : Benjamin König und Rezo Jobernadze starten am Zollernalb-Klinikum

1 Michael Bitzer (von links), Rezo Jorbenadze, Gerhard Hinger, Benjamin König und Manfred Heinzler bei der Vorstellung der beiden neuen Chefärzte. Foto: Ungureanu

Chefärzte für die Kardiologie in Albstadt und die Unfallchirurgie in Balingen sind gefunden: Die beiden Spitzenmediziner Benjamin König und Rezo Jobernadze haben zum 1. Mai in Balingen beziehungsweise Albstadt begonnen.









Link kopiert



In einem Pressegespräch im Zollernalb-Klinikum haben sich die neuen Chefärzte vorgestellt. Benjamin König (52), zuletzt Chefarzt am Kleisklinikum Freudenstadt, hat die Nachfolge von Christian Friz angetreten und leitet die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie in Balingen. Rezo Jobernadze (45), zuletzt leitender Oberarzt am Stuttgarter Klinikum, übernimmt das Ruder bei der Kardiologie in Albstadt. Das Ziel: Weit mehr als „normale Grund- und Regelversorgung“ anzubieten. Ab sofort, vor allem aber dann, wenn das geplante Zentralklinikum den Betrieb aufnimmt. Laut Klinik-Geschäftsführer Gerhard Hinger war Letzteres bei der Entscheidung der beiden Mediziner, in den Zollernalbkreis zu kommen, ausschlaggebend.