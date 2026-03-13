Neue Chancen?: So reagiert der Tennisbezirk Stuttgart/Böblingen/Calw auf den Padel-Boom

Der Padel-Trend, die neue WTB-Strategie, der Finanzskandal und der gemeinsame Spielbetrieb mit Baden sind die Themen beim Tennisbezirk Stuttgart/Böblingen/Calw.
Nach 23 Jahren im Bürgerhaus Maichingen hat der Tennisbezirk C (Stuttgart/Böblingen/Calw) seine jährliche Mitgliederversammlung im Haus des Sports in Bad Cannstatt abgehalten. Die leise Hoffnung, auf diese Weise Vertretern der zahlreichen Stuttgarter Tennisclubs das Kommen zu erleichtern, bewahrheitete sich indes nicht. Präsent waren letztlich nur etwa 15 Prozent der aktuell 131 Mitgliedsvereine des Bezirkes, die mit der vor einem Jahr gewählten Bezirksvorsitzenden Martina Fischer, die zugleich Vorsitzende des TC Blau-Weiß Calw ist, das vergangene Jahr Revue passieren ließen.