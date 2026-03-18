Neue Broschüre: Einfacher Zugang zu komplexen Themen rund ums Bauen

Der Landkreis Calw hat eine neue Broschüre herausgegeben, die Orientierung für Bauherren und Modernisierer in der Region bietet.

Wer im Landkreis Calw den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen oder sein bestehendes Heim zukunftsfähig machen möchte, dem steht ab sofort die neue Baubroschüre der Kreisverwaltung unter dem Titel „Wohn(T)raum“ zur Verfügung. Das Nachschlagewerk ist kostenlos erhältlich und bietet Bauinteressierten einen umfassenden Leitfaden durch alle Phasen ihres Projekts, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

„Mit unserer Baubroschüre ermöglichen wir den Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen Zugang zu den komplexen Themen rund ums Bauen. Wir möchten damit Transparenz schaffen, den Bauprozess erleichtern und somit einen aktiven Beitrag zur Entwicklung unseres Landkreises leisten“, erläutert Landrat Helmut Riegger. Dorothea Weßling, Leiterin der Abteilung Bauordnung im Calwer Landratsamt, ergänzt: „Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, alle relevanten Informationen übersichtlich und praxisnah aufzubereiten. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens finden Bauherren hier die notwendige Unterstützung und wichtige Hinweise, um ihr Projekt erfolgreich umzusetzen.“

Knapp 30 Seiten zu allen Phasen des Bauens

Auf knapp 30 Seiten bündelt die Broschüre Expertenwissen zu allen Phasen des Bauens: Von Tipps zur Grundstücksauswahl und den rechtlichen Planungsgrundlagen über den Denkmalschutz bis hin zu modernen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energie. Hierbei werden wichtige Aspekte wie die Photovoltaik-Pflicht oder die Unterstützung durch die Energieagentur des Landkreises beleuchtet. Das Informationsangebot wird durch praxisnahe Anregungen für eine umweltbewusste Bauweise und eine naturnahe Gartengestaltung abgerundet.

Zudem bietet die Broschüre Details zu finanziellen Zuschüssen, beispielsweise über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), die gezielt dazu beitragen, die Lebensqualität vor Ort nachhaltig zu steigern. Ein besonderer Fokus liegt auf der zukunftsfähigen Baukultur. Der Landkreis möchte Bauherren motivieren, nicht nur Häuser zu bauen, sondern attraktive Lebensräume für kommende Generationen zu schaffen. Dabei wird aufgezeigt, wie sich Energieeffizienz und Klimaschutz harmonisch in das persönliche Bauvorhaben integrieren lassen.

Die Baubroschüre „Wohn(T)raum“ ist ab sofort kostenfrei in den Rathäusern der 25 Städte und Gemeinden erhältlich. Zudem steht sie auf der Homepage des Landkreises www.kreis-calw.de als Download zur Verfügung.