Neue Broschüre: Einfacher Zugang zu komplexen Themen rund ums Bauen im Kreis Calw

Der Landkreis Calw hat eine neue Broschüre herausgegeben, die Orientierung für Bauherren und Modernisierer in der Region bietet.
Wer im Landkreis Calw den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen oder sein bestehendes Heim zukunftsfähig machen möchte, dem steht ab sofort die neue Baubroschüre der Kreisverwaltung unter dem Titel „Wohn(T)raum“ zur Verfügung. Das Nachschlagewerk ist kostenlos erhältlich und bietet Bauinteressierten einen umfassenden Leitfaden durch alle Phasen ihres Projekts, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.