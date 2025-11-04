Neue Broschüre der Stadt Albstadt: Freizeit, Kultur und Natur auf einen Blick

Stadtmarketing Die neue Stadtbroschüre kann in den Druck gehen. Die Idee dahinter: Alle Angebote der Stadt sollen gesammelt vorgestellt werden. Dazu wurden die Bürger miteinbezogen.

Wanderungen, Konzertabende, Thementage – das Angebot von Städten ist in der Regel groß. So groß, dass man schnell mal den Überblick verliert. Doch woher wissen die Stadtbewohnerinnen und Bewohner dann, was geboten ist? Und wie können sich neu Hinzugezogenen informieren? Albstadt hat darauf eine Antwort: mit einer Stadtbroschüre.​ „Ursprünglich ist die Broschüre als Teil der neuen Stadtmarketing-Kampagne aufgelegt worden, die seit sieben Jahren läuft“, erklärt Mona Lehmann, Referentin des Oberbürgermeisters in Albstadt. Das Ziel der Broschüre: Das Wir-Gefühl stärken. Dazu wurden die Bürger online unter dem Motto „Albstadt wills wissen“ befragt: Was lässt euch wohlfühlen? Wo liegen die Stärken der Stadt, wo die Schwächen?

Lebensgefühl erlebbar machen „Albstadt ist eine Wohlfühlstadt mit einem wahnsinnig hohen Freizeitwert“, sagt Lehmann. Das habe auch die Umfrage gezeigt. „Wir haben Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Museen und viel Natur.“ Ein weiterer Vorteil in ihren Augen: „Alles liegt nah beieinander. Man kann nach der Arbeit direkt auf den Mountainbike-Trail wechseln oder wandern gehen.“

Basierend auf den Umfrageergebnissen und weiteren Überlegungen ist schließlich die Imagebroschüre entstanden. Auf rund 20 Seiten ist zusammengetragen, was Albstadt alles zu bieten hat: „In der Broschüre werden einzelne Aspekte aufgegriffen aus Wirtschaft, Natur, Freizeit, Kultur, aber auch Freizeithighlights, Weihnachtsmärkte und Vereinsfeste“, erklärt Lehmann. Alles wird einmal kurz angerissen und in kleinen Häppchen verarbeitet. So sollen die Bewohner nicht mit Informationen überladen werden und bekommen dennoch einen Überblick, was es an Programm gibt.

Nicht in der Schublade lassen

Entstanden war die Idee der sogenannten Identitätsbroschüre bereits vor einigen Jahren, allerdings kam es nicht zur Fertigstellung. „Wegen der schwierigen Finanzlage konnten wir nicht in den Druck gehen“, erklärt Lehmann. So wanderte die Broschüre erstmal in die Schublade zurück. Als sich abzeichnete, dass die Situation nicht besser wird, entschied das Stadtmarketing, die Strategie zu ändern: „Wir fanden das Projekt zu wichtig, um es weiterhin in der Schublade liegenzulassen.“ Die zentrale Frage: „Was können wir Neubürgern anbieten?“

Dafür wurden erneut Ideen gesammelt: „Zusammen mit der Wirtschaftsförderung haben wir überlegt, wie wir Firmen vor Ort dabei unterstützen können, neue Fachkräfte zu gewinnen“, erklärt Lehmann.

Regionale Firmen im Boot

Vor allem das Privatleben spiele da eine große Rolle: „In einem Umfeld, das auch die Freizeit mit abdeckt, tun sich Firmen leichter, neues Personal zu finden“, erklärt Lehmann. Und so entstand schließlich die Idee, regionale Unternehmen in die Broschüre mit einzubinden und die Broschüre werbebasiert herauszubringen.

Bei der Entstehung hat die Marketingagentur JS-Deutschland mit Sitz in Hamburg geholfen. Wer sich also künftig neu in Albstadt anmeldet, bekommt die Broschüre geschenkt. Unternehmen können sie dem Arbeitsvertrag beilegen und auch online soll die Broschüre künftig abrufbar sein.