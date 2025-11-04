Neue Broschüre der Stadt Albstadt: Freizeit, Kultur und Natur auf einen Blick

Stadtmarketing Die neue Stadtbroschüre kann in den Druck gehen. Die Idee dahinter: Alle Angebote der Stadt sollen gesammelt vorgestellt werden. Dazu wurden die Bürger miteinbezogen.
Wanderungen, Konzertabende, Thementage – das Angebot von Städten ist in der Regel groß. So groß, dass man schnell mal den Überblick verliert. Doch woher wissen die Stadtbewohnerinnen und Bewohner dann, was geboten ist? Und wie können sich neu Hinzugezogenen informieren? Albstadt hat darauf eine Antwort: mit einer Stadtbroschüre. „Ursprünglich ist die Broschüre als Teil der neuen Stadtmarketing-Kampagne aufgelegt worden, die seit sieben Jahren läuft“, erklärt Mona Lehmann, Referentin des Oberbürgermeisters in Albstadt. Das Ziel der Broschüre: Das Wir-Gefühl stärken. Dazu wurden die Bürger online unter dem Motto „Albstadt wills wissen“ befragt: Was lässt euch wohlfühlen? Wo liegen die Stärken der Stadt, wo die Schwächen?